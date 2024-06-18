Суд продлил арест журналистке Надежде Кеворковой
Суд продлил арест журналистке Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖурналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 августа", - рассказал собеседник агентства.
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Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал ее адвокат Калой Ахильгов. Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"* в тексте, размещенном в Telegram в 2021 году.
Вину она не признает.
Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
Росфинмониторинг в мае внес ее в перечень террористов и экстремистов.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность