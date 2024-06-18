Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест журналистке Надежде Кеворковой - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/sud-1953755335.html
Суд продлил арест журналистке Надежде Кеворковой
Суд продлил арест журналистке Надежде Кеворковой - РИА Новости, 18.06.2024
Суд продлил арест журналистке Надежде Кеворковой
Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:27
2024-06-18T17:27
происшествия
москва
цар
надежда кеворкова
орхан джемаль
талибан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944449525_0:199:3074:1928_1920x0_80_0_0_1471517a3d4b4625be2f6a7c3ebf6d5e.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 августа", - рассказал собеседник агентства. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал ее адвокат Калой Ахильгов. Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"* в тексте, размещенном в Telegram в 2021 году. Вину она не признает. Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой". Росфинмониторинг в мае внес ее в перечень террористов и экстремистов.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240606/gordon-1951180352.html
https://ria.ru/20240514/udaltsov-1945918072.html
москва
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944449525_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_cac066909977f760fc647610b483297d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, цар, надежда кеворкова, орхан джемаль, талибан, оон
Происшествия, Москва, ЦАР, Надежда Кеворкова, Орхан Джемаль, Талибан, ООН
Суд продлил арест журналистке Надежде Кеворковой

Суд продлил арест журналистке Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖурналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 августа", - рассказал собеседник агентства.
Дмитрий Гордон* - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В суд поступило дело украинского журналиста Гордона*
6 июня, 22:58
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал ее адвокат Калой Ахильгов. Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"* в тексте, размещенном в Telegram в 2021 году.
Вину она не признает.
Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
Росфинмониторинг в мае внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Суд продлил арест Удальцову по делу об оправдании терроризма
14 мая, 16:13
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
ПроисшествияМоскваЦАРНадежда КеворковаОрхан ДжемальТалибанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала