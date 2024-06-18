https://ria.ru/20240618/sud-1953742430.html

Осужденный за ритуальные убийства житель Ярославля снова перед судом

Осужденный за ритуальные убийства житель Ярославля снова перед судом - РИА Новости, 18.06.2024

Осужденный за ритуальные убийства житель Ярославля снова перед судом

Житель Ярославля Николай Оголобяк, осужденный в 2010 году на 20 лет за организацию серии ритуальных убийств на почве увлечения сатанизмом, но ушедший на СВО и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:55

2024-06-18T16:55

2024-06-18T17:07

происшествия

ярославль

россия

дмитрий песков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Житель Ярославля Николай Оголобяк, осужденный в 2010 году на 20 лет за организацию серии ритуальных убийств на почве увлечения сатанизмом, но ушедший на СВО и вернувшийся домой с ранением, снова предстал перед судом в Ярославле – по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. "В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела по обвинению Оголобяка Николая в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном… и значительном размере", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Ярославского областного суда. По версии обвинения, в январе-феврале подсудимый приобрел через интернет у неустановленных лиц партию синтетических наркотических средств, у себя дома расфасовал их с целью последующего незаконного сбыта. "При попытке спрятать свертки с наркотиками в тайниках в центре города Ярославля он был задержан сотрудниками полиции. Из тайников и при подсудимом изъяты наркотические средства массой 0,430 грамма, 0,401 грамма, 0,394 грамма, 24,171 грамма", - отметили в суде. Оголобяк был осужден в 2010 году на 20 лет лишения свободы за организацию серии ритуальных убийств. Он и семь его товарищей, включая девушку, по их словам, увлекались сатанизмом. На этой почве в 2008 году они убили и расчленили четверых учащихся местных колледжей. Их тела были найдены на пустыре. Оголобяк, будучи в числе "сатанистов" единственным совершеннолетним, а также являясь организатором убийств, получил наибольший срок. Молодого человека, который укрывал преступление, приговорили к двум годам колонии-поселения. Еще один участник секты был направлен на принудительное лечение. Остальные пять фигурантов дела получили от 8 до 10 лет. Срок наказания Оголобяка должен был истечь в 2030 году. Между тем, в пресс-службе облсуда уточнили РИА Новости, что в судебном заседании Оголобяк заявил, что его предыдущая судимость погашена. Информированный источник сообщил РИА Новости, что Оголобяк из колонии отправился служить на СВО, а затем был помилован. По данным интернет-издания 76.RU, Оголобяк вернулся в Ярославль с СВО осенью прошлого года – в связи с ранением. Когда информация о возвращении Оголобяка с СВО домой попала в СМИ, журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будут ли в Кремле пересматривать условия помилования участникам таких жестоких преступлений. Песков ответил, что вопрос о пересмотре условий помилования для участников СВО не новый, такие вопросы звучали неоднократно, но каких-то пересмотров на этот счет не было. Он подчеркнул, что списки помилованных пристально изучаются. Речь, по его словам, идет "об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием, собственно, определённого времени на передовой, участия в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование".

https://ria.ru/20240409/satanisty-1938846356.html

https://ria.ru/20231226/izbienie-1918278755.html

https://ria.ru/20231226/sud-1918285132.html

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происшествия, ярославль, россия, дмитрий песков