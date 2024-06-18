https://ria.ru/20240618/sud-1953719890.html

Суд продлил арест участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд продлил арест участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 18.06.2024

Суд продлил арест участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Армавирский городской суд продлил арест до 30 декабря пятерым фигурантам дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года, сообщили РИА РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:18

2024-06-18T16:18

2024-06-18T16:18

происшествия

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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Армавирский городской суд продлил арест до 30 декабря пятерым фигурантам дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. "Продлили арест до 30 декабря 2024 года", - сообщили в пресс-службе. Сегодня состоялось предварительное заседание. Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Раджабов - также по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). На переносе слушаний из Дагестана в другой регион для большей объективности процесса настояла Генпрокуратура РФ, обвиняемые и их адвокаты были против, сообщал ранее "Коммерсант". Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту.

https://ria.ru/20240617/ubiystvo-1953518625.html

https://ria.ru/20240618/sud-1953597562.html

https://ria.ru/20240415/sud-1940241529.html

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происшествия