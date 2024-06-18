https://ria.ru/20240618/sud-1953683380.html

Обвиняемые в покушении на первого главу ДНР Захарченко не признали вину

Обвиняемые в покушении на первого главу ДНР Захарченко не признали вину - РИА Новости, 18.06.2024

Обвиняемые в покушении на первого главу ДНР Захарченко не признали вину

Обвиняемые по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, убийстве комбата "Моторолы" и других преступлениях не признали свою вину в РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:56

2024-06-18T14:56

2024-06-18T19:36

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Обвиняемые по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, убийстве комбата "Моторолы" и других преступлениях не признали свою вину в суде, им запросили от 24 лет заключения передает корреспондент РИА Новости. Уголовное дело слушается в Южном окружном военном суде с сентября. На скамье подсудимых Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Во вторник суд предоставил подсудимым возможность выступить с последним словом. Погорелов заявил, что его задержали и, пытая, потребовали признаться в убийстве Павлова, в которому он, по его словам, не имеет отношения. Позже он якобы "согласился все подписать". "Надеюсь, что мне, невиновному, удастся вернуться домой", - добавил Погорелов. Чурилов сообщил суду, что "никогда не выступал против Российской Федерации и властей ДНР" и его "использовали втемную". "Я никого не убил, не отравил, не давал повода. Мое участие было больше как свидетельское, но меня сделали обвиняемым", - сказал Чурилов. Ен сообщил, что не признает вину, ранее заявлявший о своей непричастности Тимошенко - что ему добавить нечего. "Суд удаляется в совещательную комнату. Оглашение приговора в 10.00 мск 19 июня", - сказал судья. В ходе прений прокурор запросил для обвиняемых сроки от 24 лет строгого режима до пожизненного заключения. Как следует из материалов обвинительного заключения, в 2014 году сотрудники СБУ решили убить главу ДНР Захарченко, для чего организовали агентурную сеть, в которую вошел Погорелов. По заданию СБУ он приехал в Донецк, где следил за Захарченко. В августе 2017 года Погорелов организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал Захарченко, установив в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники полиции ДНР. Кроме того, согласно обвинительному заключению, в 2016 году сотрудники СБУ решили убить командира войсковой части 08806 ВС ДНР Арсена Павлова, известного по позывному "Моторола". Для этого Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Павлов. 16 октября 2016 года неустановленный участник террористического сообщества привел его в действие, "Моторола" погиб в лифте. Также, согласно материалам дела, Тимошенко по предложению Погорелова собирал и передавал СБУ данные о расположении военной техники ДНР в Донецке. Чурилов, по данным прокурора, в 2016 году вошел в террористическое сообщество, созданное СБУ, после чего, в частности, собирал для них информацию о перемещении "Моторолы". Ен обвиняется в том, что передавал иностранной разведке информацию, необходимую для убийства военнослужащего в ДНР. По данным суда, Погорелову, в частности, вменяют теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – шпионаже и приготовлении к нему, Ен – содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897621826.html

https://ria.ru/20220929/donbass-1820241848.html

https://ria.ru/20240611/zakharchenko-1952172395.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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Ольга Фомченкова

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