https://ria.ru/20240618/sud-1953604637.html
Москвича арестовали за татуировки в виде свастики
Москвича арестовали за татуировки в виде свастики - РИА Новости, 18.06.2024
Москвича арестовали за татуировки в виде свастики
Москвича Павла Галкина, имеющего татуировки в виде свастики Третьего рейха, арестовали на 10 суток, следует из постановления Бутырского районного суда столицы,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:13
2024-06-18T11:13
2024-06-18T11:13
происшествия
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москвича Павла Галкина, имеющего татуировки в виде свастики Третьего рейха, арестовали на 10 суток, следует из постановления Бутырского районного суда столицы, которое есть у РИА Новости. По данным суда, мужчина "находился в общественном месте среди неопределенного круга лиц и демонстрировал свастику Третьего рейха". "Галкин… следовал по улице с голым торсом, при этом на его плечах расположены татуировки в форме свастики", - отмечается в документе. Ему вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Он признал вину в суде и раскаялся. Кроме этого, Галкин, как следует из материалов административного дела, "являясь владельцем интернет-страницы в социальной сети, допустил пропаганду в открытом публичном доступе символики экстремистской организации". Ему назначили десять суток ареста. Бутырский райсуд постановил исчислять срок с 17 июня. Согласно картотеке, жалоба на решение не подана.
https://ria.ru/20240226/shtraf-1929567175.html
https://ria.ru/20231128/risunok-1912340651.html
https://ria.ru/20240426/tatuirovka-1942404957.html
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происшествия, россия
Москвича арестовали за татуировки в виде свастики
Суд: москвич Галкин арестован на 10 суток за татуировки в виде свастики
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москвича Павла Галкина, имеющего татуировки в виде свастики Третьего рейха, арестовали на 10 суток, следует из постановления Бутырского районного суда столицы, которое есть у РИА Новости.
По данным суда, мужчина "находился в общественном месте среди неопределенного круга лиц и демонстрировал свастику Третьего рейха".
"Галкин… следовал по улице с голым торсом, при этом на его плечах расположены татуировки в форме свастики", - отмечается в документе.
Ему вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ
(пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Он признал вину в суде и раскаялся.
Кроме этого, Галкин, как следует из материалов административного дела, "являясь владельцем интернет-страницы в социальной сети, допустил пропаганду в открытом публичном доступе символики экстремистской организации".
Ему назначили десять суток ареста. Бутырский райсуд постановил исчислять срок с 17 июня. Согласно картотеке, жалоба на решение не подана.