https://ria.ru/20240618/sud-1953604637.html

Москвича арестовали за татуировки в виде свастики

Москвича арестовали за татуировки в виде свастики - РИА Новости, 18.06.2024

Москвича арестовали за татуировки в виде свастики

Москвича Павла Галкина, имеющего татуировки в виде свастики Третьего рейха, арестовали на 10 суток, следует из постановления Бутырского районного суда столицы,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:13

2024-06-18T11:13

2024-06-18T11:13

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601608721_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_d0f50b20156c2d3f0ce2a5e7bdfb2a4c.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москвича Павла Галкина, имеющего татуировки в виде свастики Третьего рейха, арестовали на 10 суток, следует из постановления Бутырского районного суда столицы, которое есть у РИА Новости. По данным суда, мужчина "находился в общественном месте среди неопределенного круга лиц и демонстрировал свастику Третьего рейха". "Галкин… следовал по улице с голым торсом, при этом на его плечах расположены татуировки в форме свастики", - отмечается в документе. Ему вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Он признал вину в суде и раскаялся. Кроме этого, Галкин, как следует из материалов административного дела, "являясь владельцем интернет-страницы в социальной сети, допустил пропаганду в открытом публичном доступе символики экстремистской организации". Ему назначили десять суток ареста. Бутырский райсуд постановил исчислять срок с 17 июня. Согласно картотеке, жалоба на решение не подана.

https://ria.ru/20240226/shtraf-1929567175.html

https://ria.ru/20231128/risunok-1912340651.html

https://ria.ru/20240426/tatuirovka-1942404957.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия