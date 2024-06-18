https://ria.ru/20240618/sud-1953597562.html
Суд продлил срок ареста актера Сергея Базанова
Суд продлил срок ареста актера Сергея Базанова - РИА Новости, 18.06.2024
Суд продлил срок ареста актера Сергея Базанова
Замоскворецкий суд столицы до сентября продлил срок ареста актеру Сергею Базанову, обвиняемому в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:46
2024-06-18T10:46
2024-06-18T13:33
происшествия
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы до сентября продлил срок ареста актеру Сергею Базанову, обвиняемому в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября", - сказали в суде. Базанову предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем). По версии следствия, в ноябре 2011 года двое фигурантов и некие другие лица в Большом Полуярославском переулке напали на мужчину, тот оказал сопротивление, они выстрелили в него и похитили 900 тысяч долларов. Потерпевший скончался через несколько дней в медучреждении. Базанов и его подельник вину не признали.
https://radiosputnik.ru/20240322/kologrivyy-1934998240.html
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происшествия, россия
Суд продлил срок ареста актера Сергея Базанова
Замоскворецкий суд продлил срок ареста актера Сергея Базанова до сентября
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы до сентября продлил срок ареста актеру Сергею Базанову, обвиняемому в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября", - сказали в суде.
Базанову предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем).
По версии следствия, в ноябре 2011 года двое фигурантов и некие другие лица в Большом Полуярославском переулке напали на мужчину, тот оказал сопротивление, они выстрелили в него и похитили 900 тысяч долларов. Потерпевший скончался через несколько дней в медучреждении. Базанов и его подельник вину не признали.