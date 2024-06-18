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После стрельбы на предприятии в Рязани возбудили уголовное дело

После стрельбы на предприятии в Рязани возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.06.2024

После стрельбы на предприятии в Рязани возбудили уголовное дело

Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбуждено после стрельбы на предприятии в Рязани, в результате которой скончалась сотрудница предприятия,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:30

2024-06-18T15:30

2024-06-18T18:52

происшествия

рязань

рязанская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбуждено после стрельбы на предприятии в Рязани, в результате которой скончалась сотрудница предприятия, сообщает СУ СК России по региону.Ранее прокуратура Рязанской области сообщила, что во вторник в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина не менее трех раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия в людей. Один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение. По информации прокуратуры, стрелявший задержан."По данным следствия, 18 июня 2024 года на территории одного из предприятий, расположенного в городе Рязани, житель Скопинского района из-за возникшего конфликта произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в работников предприятия. В результате <…> женщина скончалась на месте происшествия, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство") и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК России ("Покушение на убийство двух лиц"), информирует СУ СК России.Отмечается, что подозреваемый доставлен в следственный отдел, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.В СУ СК России не указывают название предприятия.

https://ria.ru/20240605/ryazan-1950700242.html

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происшествия, рязань, рязанская область