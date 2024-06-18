После стрельбы на предприятии в Рязани возбудили уголовное дело
СУ СК: после стрельбы на предприятии в Рязани скончалась женщина, мужчина ранен
© Фото : ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramРабота СК России на предприятии, где произошло убийство. Рязань
Работа СК России на предприятии, где произошло убийство. Рязань
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбуждено после стрельбы на предприятии в Рязани, в результате которой скончалась сотрудница предприятия, сообщает СУ СК России по региону.
Ранее прокуратура Рязанской области сообщила, что во вторник в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина не менее трех раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия в людей. Один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение. По информации прокуратуры, стрелявший задержан.
"По данным следствия, 18 июня 2024 года на территории одного из предприятий, расположенного в городе Рязани, житель Скопинского района из-за возникшего конфликта произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в работников предприятия. В результате <…> женщина скончалась на месте происшествия, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство") и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК России ("Покушение на убийство двух лиц"), информирует СУ СК России.
Отмечается, что подозреваемый доставлен в следственный отдел, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В СУ СК России не указывают название предприятия.