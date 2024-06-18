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После стрельбы на предприятии в Рязани возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.06.2024
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15:30 18.06.2024 (обновлено: 18:52 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/strelba-1953699106.html
После стрельбы на предприятии в Рязани возбудили уголовное дело
После стрельбы на предприятии в Рязани возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.06.2024
После стрельбы на предприятии в Рязани возбудили уголовное дело
Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбуждено после стрельбы на предприятии в Рязани, в результате которой скончалась сотрудница предприятия,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:30
2024-06-18T18:52
происшествия
рязань
рязанская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбуждено после стрельбы на предприятии в Рязани, в результате которой скончалась сотрудница предприятия, сообщает СУ СК России по региону.Ранее прокуратура Рязанской области сообщила, что во вторник в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина не менее трех раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия в людей. Один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение. По информации прокуратуры, стрелявший задержан."По данным следствия, 18 июня 2024 года на территории одного из предприятий, расположенного в городе Рязани, житель Скопинского района из-за возникшего конфликта произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в работников предприятия. В результате &lt;…&gt; женщина скончалась на месте происшествия, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство") и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК России ("Покушение на убийство двух лиц"), информирует СУ СК России.Отмечается, что подозреваемый доставлен в следственный отдел, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.В СУ СК России не указывают название предприятия.
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происшествия, рязань, рязанская область
Происшествия, Рязань, Рязанская область
После стрельбы на предприятии в Рязани возбудили уголовное дело

СУ СК: после стрельбы на предприятии в Рязани скончалась женщина, мужчина ранен

© Фото : ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramРабота СК России на предприятии, где произошло убийство. Рязань
Работа СК России на предприятии, где произошло убийство. Рязань - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
Работа СК России на предприятии, где произошло убийство. Рязань
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбуждено после стрельбы на предприятии в Рязани, в результате которой скончалась сотрудница предприятия, сообщает СУ СК России по региону.
Ранее прокуратура Рязанской области сообщила, что во вторник в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина не менее трех раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия в людей. Один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение. По информации прокуратуры, стрелявший задержан.
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"По данным следствия, 18 июня 2024 года на территории одного из предприятий, расположенного в городе Рязани, житель Скопинского района из-за возникшего конфликта произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в работников предприятия. В результате <…> женщина скончалась на месте происшествия, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство") и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК России ("Покушение на убийство двух лиц"), информирует СУ СК России.
Отмечается, что подозреваемый доставлен в следственный отдел, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В СУ СК России не указывают название предприятия.
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