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В Рязани человек погиб в конфликте со стрельбой - РИА Новости, 18.06.2024
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14:54 18.06.2024 (обновлено: 15:03 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/strelba-1953682660.html
В Рязани человек погиб в конфликте со стрельбой
В Рязани человек погиб в конфликте со стрельбой - РИА Новости, 18.06.2024
В Рязани человек погиб в конфликте со стрельбой
Один человек погиб, еще один ранен в результате конфликта со стрельбой в Рязани, стрелявший задержан, сообщила прокуратура Рязанской области. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:54
2024-06-18T15:03
рязань
рязанская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в результате конфликта со стрельбой в Рязани, стрелявший задержан, сообщила прокуратура Рязанской области."Восемнадцатого июня 2024 года в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия в отношении двух лиц. От полученных повреждений один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, 66-летний стрелявший задержан.
https://ria.ru/20240613/serpukhov-1952592530.html
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рязань, рязанская область, происшествия
Рязань, Рязанская область, Происшествия
В Рязани человек погиб в конфликте со стрельбой

В Рязани человек погиб в конфликте со стрельбой, задержали 66-летнего мужчину

© Фото : ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramРабота СК РФ на предприятии, где произошло убийство в Рязанской области
Работа СК РФ на предприятии, где произошло убийство в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
Работа СК РФ на предприятии, где произошло убийство в Рязанской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в результате конфликта со стрельбой в Рязани, стрелявший задержан, сообщила прокуратура Рязанской области.
"Восемнадцатого июня 2024 года в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия в отношении двух лиц. От полученных повреждений один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, 66-летний стрелявший задержан.
Автомобиль МВД - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Серпухове пьяный мужчина устроил стрельбу после ссоры с соседями
13 июня, 14:52
 
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