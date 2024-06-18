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В Рязани человек погиб в конфликте со стрельбой

В Рязани человек погиб в конфликте со стрельбой - РИА Новости, 18.06.2024

В Рязани человек погиб в конфликте со стрельбой

Один человек погиб, еще один ранен в результате конфликта со стрельбой в Рязани, стрелявший задержан, сообщила прокуратура Рязанской области. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:54

2024-06-18T14:54

2024-06-18T15:03

рязань

рязанская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в результате конфликта со стрельбой в Рязани, стрелявший задержан, сообщила прокуратура Рязанской области."Восемнадцатого июня 2024 года в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия в отношении двух лиц. От полученных повреждений один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, 66-летний стрелявший задержан.

https://ria.ru/20240613/serpukhov-1952592530.html

рязань

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рязань, рязанская область, происшествия