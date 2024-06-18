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Генсек НАТО прокомментировал визит Путина в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
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18:56 18.06.2024 (обновлено: 19:06 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/stoltenberg-1953783273.html
Генсек НАТО прокомментировал визит Путина в КНДР
Генсек НАТО прокомментировал визит Путина в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Генсек НАТО прокомментировал визит Путина в КНДР
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит российского президента Владимира Путина в КНДР подчеркнул для альянса "глобальный характер" безопасности и... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:56
2024-06-18T19:06
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит российского президента Владимира Путина в КНДР подчеркнул для альянса "глобальный характер" безопасности и важность партнерства с Азией."Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение… Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией", - сказал он в США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.Он также добавил, что в НАТО обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому также будут усиливать сотрудничество со странами Азии.Путин во вторник прилетел в Якутск. Позднее президент направится в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где пробудет 18-19 июня с дружественным государственным визитом.
https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953759779.html
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в мире, азия, нато
В мире, Азия, НАТО
Генсек НАТО прокомментировал визит Путина в КНДР

Столтенберг: визит Путина в КНДР подчеркнул для НАТО важность отношений с Азией

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит российского президента Владимира Путина в КНДР подчеркнул для альянса "глобальный характер" безопасности и важность партнерства с Азией.
"Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение… Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией", - сказал он в США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.
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Он также добавил, что в НАТО обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому также будут усиливать сотрудничество со странами Азии.
Путин во вторник прилетел в Якутск. Позднее президент направится в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где пробудет 18-19 июня с дружественным государственным визитом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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