https://ria.ru/20240618/stoltenberg-1953783273.html

Генсек НАТО прокомментировал визит Путина в КНДР

Генсек НАТО прокомментировал визит Путина в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

Генсек НАТО прокомментировал визит Путина в КНДР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит российского президента Владимира Путина в КНДР подчеркнул для альянса "глобальный характер" безопасности и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:56

2024-06-18T18:56

2024-06-18T19:06

в мире

азия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит российского президента Владимира Путина в КНДР подчеркнул для альянса "глобальный характер" безопасности и важность партнерства с Азией."Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение… Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией", - сказал он в США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.Он также добавил, что в НАТО обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому также будут усиливать сотрудничество со странами Азии.Путин во вторник прилетел в Якутск. Позднее президент направится в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где пробудет 18-19 июня с дружественным государственным визитом.

https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953759779.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азия, нато