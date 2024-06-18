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Единый стандарт работы молодежных палат могут внедрить в РФ и Белоруссии - РИА Новости, 18.06.2024
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Нижегородская область
 
16:46 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/standart-1953734333.html
Единый стандарт работы молодежных палат могут внедрить в РФ и Белоруссии
Единый стандарт работы молодежных палат могут внедрить в РФ и Белоруссии - РИА Новости, 18.06.2024
Единый стандарт работы молодежных палат могут внедрить в РФ и Белоруссии
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал предложение нижегородской молодежи о внедрении единого стандарта работы... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:46
2024-06-18T16:46
нижегородская область
нижегородская область
россия
белоруссия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
совет федерации рф
законодательное собрание нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал предложение нижегородской молодежи о внедрении единого стандарта работы молодежных палат в регионах РФ и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба регионального парламента. Трек "Молодежный парламентаризм и патриотическое воспитание" впервые прошел в рамках съезда малых городов Нижегородской области и Республики Беларусь, состоявшегося в городе Городце. Участниками дискуссии стали молодые парламентарии из регионов Приволжского федерального округа и Гродненской области Белоруссии, члены нового состава Молодёжного парламента при законодательном собрании Нижегородской области, Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. "Говорили о патриотике, стандарте работы молодежных палат. Наметили совместные инициативы и даже грантовые проекты. Нам интересен подход коллег к сохранению родной истории и традиций. Белорусов же заинтересовал нижегородский опыт формирования Молодежного парламента: от самого конкурса до участия в нем самовыдвиженцев", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Одной из главных тем обсуждения стало предложение нижегородских молодых парламентариев создать единый стандарт работы молодежных палат при муниципальных образованиях регионов РФ и Республики Беларусь. Результатом создания такого законопроекта станет единый подход к формированию состава молодежных палат и их внутренней работе в районах области, а также взаимодействие с молодёжными парламентами и органами власти. "Он позволит молодым людям системно подойти к работе: закрепить единый возрастной ценз от 14 до 35, критерии отбора, сделать упор на законотворчество. Документ также закрепит права и обязанности молодежных палат, законодательно унифицирует единое название и статус для таких организаций. Подобная практика уже работает на уровне молодежных парламентов в регионах РФ, идея ее создания также принадлежит молодежной Ассоциации ПФО", - говорится в сообщении. Как отметил Люлин, в стандарте будет собран лучший опыт деятельности молодежных палат, а результат позволит развить молодежный парламентаризм и вовлечь молодежь в политические процессы в регионах Союзного государства. "Такая идея обмена опытом и практиками именно с молодежью из регионов ПФО и Республики Беларусь принадлежит законодательному собранию Нижегородской области. Сотрудничество будем только укреплять. История не раз доказывала, что России и Беларуси суждено быть вместе. И съезд это хорошо показал - у нас одинаковый менталитет, проблемные точки и взгляд на их решение", - резюмировал спикер нижегородского парламента.
https://ria.ru/20240404/tsentr-1937915663.html
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нижегородская область, россия, белоруссия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , совет федерации рф, законодательное собрание нижегородской области
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Белоруссия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Совет Федерации РФ, Законодательное Собрание Нижегородской области

Единый стандарт работы молодежных палат могут внедрить в РФ и Белоруссии

© Фото : Законодательное собрание Нижегородской области Единый стандарт работы молодежных палат могут внедрить в РФ и Белоруссии
Единый стандарт работы молодежных палат могут внедрить в РФ и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Законодательное собрание Нижегородской области
Единый стандарт работы молодежных палат могут внедрить в РФ и Белоруссии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал предложение нижегородской молодежи о внедрении единого стандарта работы молодежных палат в регионах РФ и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Трек "Молодежный парламентаризм и патриотическое воспитание" впервые прошел в рамках съезда малых городов Нижегородской области и Республики Беларусь, состоявшегося в городе Городце. Участниками дискуссии стали молодые парламентарии из регионов Приволжского федерального округа и Гродненской области Белоруссии, члены нового состава Молодёжного парламента при законодательном собрании Нижегородской области, Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
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"Говорили о патриотике, стандарте работы молодежных палат. Наметили совместные инициативы и даже грантовые проекты. Нам интересен подход коллег к сохранению родной истории и традиций. Белорусов же заинтересовал нижегородский опыт формирования Молодежного парламента: от самого конкурса до участия в нем самовыдвиженцев", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Одной из главных тем обсуждения стало предложение нижегородских молодых парламентариев создать единый стандарт работы молодежных палат при муниципальных образованиях регионов РФ и Республики Беларусь. Результатом создания такого законопроекта станет единый подход к формированию состава молодежных палат и их внутренней работе в районах области, а также взаимодействие с молодёжными парламентами и органами власти.
"Он позволит молодым людям системно подойти к работе: закрепить единый возрастной ценз от 14 до 35, критерии отбора, сделать упор на законотворчество. Документ также закрепит права и обязанности молодежных палат, законодательно унифицирует единое название и статус для таких организаций. Подобная практика уже работает на уровне молодежных парламентов в регионах РФ, идея ее создания также принадлежит молодежной Ассоциации ПФО", - говорится в сообщении.
Как отметил Люлин, в стандарте будет собран лучший опыт деятельности молодежных палат, а результат позволит развить молодежный парламентаризм и вовлечь молодежь в политические процессы в регионах Союзного государства.
"Такая идея обмена опытом и практиками именно с молодежью из регионов ПФО и Республики Беларусь принадлежит законодательному собранию Нижегородской области. Сотрудничество будем только укреплять. История не раз доказывала, что России и Беларуси суждено быть вместе. И съезд это хорошо показал - у нас одинаковый менталитет, проблемные точки и взгляд на их решение", - резюмировал спикер нижегородского парламента.
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Нижегородская областьНижегородская областьРоссияБелоруссияЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Совет Федерации РФЗаконодательное Собрание Нижегородской области
 
 
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