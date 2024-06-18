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В США министра призвали к ответу из-за задержания граждан Таджикистана - РИА Новости, 18.06.2024
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13:55 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ssha-1953659936.html
В США министра призвали к ответу из-за задержания граждан Таджикистана
В США министра призвали к ответу из-за задержания граждан Таджикистана - РИА Новости, 18.06.2024
В США министра призвали к ответу из-за задержания граждан Таджикистана
Представители комитета по внутренней безопасности конгресса США требуют объяснений от министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса после... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:55
2024-06-18T13:55
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Представители комитета по внутренней безопасности конгресса США требуют объяснений от министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса после задержания восьми мужчин из Таджикистана, проникших в страну нелегально и подозреваемых в связях с ИГ*, сообщает издание New York Post со ссылкой на обращение чиновников. Ранее телеканал NBC News сообщал, что подозреваемых задержали сотрудники иммиграционной и таможенной службы США, но за их деятельностью в течение нескольких месяцев внимательно следило федеральное бюро расследований (ФБР). Источники сообщили телеканалу, что ФБР посчитало необходимым задержать восемь мужчин якобы из-за связей с ИГ*, хотя им пока не предъявлено обвинение в террористическом заговоре. "В новом письме лидер комитета по внутренней безопасности нижней палаты конгресса США Марк Грин, а также лидеры ряда подкомитетов, требуют от Алехандро Майоркаса ... раскрыть информацию о том, могли ли пограничные структуры знать о связях восьми граждан Таджикистана с терроризмом, когда они впервые пересекли границу, а также как эти структуры наблюдали за мигрантами до момента, пока ФБР не уведомила их об угрозе", - говорится в материале. По информации издания, представители конгресса намерены расследовать компетентность пограничных структур в проведении скрининга мигрантов для проверки связей с терроризмом или преступностью. В публикации также отмечается, что некоторые из задержанных находились на территории США уже более года на момент задержания.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, таджикистан, россия, фбр
В мире, США, Таджикистан, Россия, ФБР
В США министра призвали к ответу из-за задержания граждан Таджикистана

В конгрессе США потребовали объяснений от министра внутренней безопасности

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Представители комитета по внутренней безопасности конгресса США требуют объяснений от министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса после задержания восьми мужчин из Таджикистана, проникших в страну нелегально и подозреваемых в связях с ИГ*, сообщает издание New York Post со ссылкой на обращение чиновников.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что подозреваемых задержали сотрудники иммиграционной и таможенной службы США, но за их деятельностью в течение нескольких месяцев внимательно следило федеральное бюро расследований (ФБР). Источники сообщили телеканалу, что ФБР посчитало необходимым задержать восемь мужчин якобы из-за связей с ИГ*, хотя им пока не предъявлено обвинение в террористическом заговоре.
«
"В новом письме лидер комитета по внутренней безопасности нижней палаты конгресса США Марк Грин, а также лидеры ряда подкомитетов, требуют от Алехандро Майоркаса ... раскрыть информацию о том, могли ли пограничные структуры знать о связях восьми граждан Таджикистана с терроризмом, когда они впервые пересекли границу, а также как эти структуры наблюдали за мигрантами до момента, пока ФБР не уведомила их об угрозе", - говорится в материале.
По информации издания, представители конгресса намерены расследовать компетентность пограничных структур в проведении скрининга мигрантов для проверки связей с терроризмом или преступностью. В публикации также отмечается, что некоторые из задержанных находились на территории США уже более года на момент задержания.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Полиция США - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В США приказали выслать нелегальных мигрантов из России, пишут СМИ
11 июня, 01:06
 
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