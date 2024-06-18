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Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Калифорнию - РИА Новости, 18.06.2024
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13:54 18.06.2024 (обновлено: 14:00 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ssha-1953659533.html
Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Калифорнию
Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Калифорнию - РИА Новости, 18.06.2024
Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Калифорнию
Агента американской Секретной службы ограбили под дулом пистолета во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:54
2024-06-18T14:00
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Агента американской Секретной службы ограбили под дулом пистолета во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных чиновников. Как уточняет агентство, 15 июня Байден приехал в Лос-Анджелес, где состоялось мероприятие, посвященное сбору средств на его избирательную кампанию. Нападение на агента произошло вечером того же дня в городе Тастин, когда он возвращался с работы. "Агента Секретной службы США ограбили, угрожая оружием, во время визита президента Джо Байдена в Лос-Анджелес для участия в мероприятии по сбору средств на выходных", - говорится в сообщении агентства. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию отмечает, что у агента украли сумку. При этом он оказал сопротивление и выстрелил в нападавшего. Секретная служба сообщила агентству, что сам спецагент не пострадал, однако неизвестно, был ли ранен злоумышленник.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953613839.html
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в мире, сша, лос-анджелес, калифорния, джо байден
В мире, США, Лос-Анджелес, Калифорния, Джо Байден
Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Калифорнию

Агента Секретной службы ограбили с оружием во время поездки Байдена в Калифорнию

© AP Photo / Alex BrandonАгенты Секретной службы США
Агенты Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Агенты Секретной службы США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Агента американской Секретной службы ограбили под дулом пистолета во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных чиновников.
Как уточняет агентство, 15 июня Байден приехал в Лос-Анджелес, где состоялось мероприятие, посвященное сбору средств на его избирательную кампанию. Нападение на агента произошло вечером того же дня в городе Тастин, когда он возвращался с работы.
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"Агента Секретной службы США ограбили, угрожая оружием, во время визита президента Джо Байдена в Лос-Анджелес для участия в мероприятии по сбору средств на выходных", - говорится в сообщении агентства.
Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию отмечает, что у агента украли сумку. При этом он оказал сопротивление и выстрелил в нападавшего. Секретная служба сообщила агентству, что сам спецагент не пострадал, однако неизвестно, был ли ранен злоумышленник.
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