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Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Калифорнию
Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Калифорнию - РИА Новости, 18.06.2024
Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Калифорнию
Агента американской Секретной службы ограбили под дулом пистолета во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:54
2024-06-18T13:54
2024-06-18T14:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Агента американской Секретной службы ограбили под дулом пистолета во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных чиновников. Как уточняет агентство, 15 июня Байден приехал в Лос-Анджелес, где состоялось мероприятие, посвященное сбору средств на его избирательную кампанию. Нападение на агента произошло вечером того же дня в городе Тастин, когда он возвращался с работы. "Агента Секретной службы США ограбили, угрожая оружием, во время визита президента Джо Байдена в Лос-Анджелес для участия в мероприятии по сбору средств на выходных", - говорится в сообщении агентства. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию отмечает, что у агента украли сумку. При этом он оказал сопротивление и выстрелил в нападавшего. Секретная служба сообщила агентству, что сам спецагент не пострадал, однако неизвестно, был ли ранен злоумышленник.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953613839.html
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в мире, сша, лос-анджелес, калифорния, джо байден
В мире, США, Лос-Анджелес, Калифорния, Джо Байден
Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Калифорнию
Агента Секретной службы ограбили с оружием во время поездки Байдена в Калифорнию