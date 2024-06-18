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Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
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00:45 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ssha-1953547187.html
Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин
Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются измотать экономику РФ новыми санкциями, но все попытки сдержать и изолировать Россию провалились. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:45
2024-06-18T00:45
россия
сша
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются измотать экономику РФ новыми санкциями, но все попытки сдержать и изолировать Россию провалились. Статья Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "(США - ред.) пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны. Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240614/shtaty-1952727074.html
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россия, сша, владимир путин, в мире
Россия, США, Владимир Путин, В мире
Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин

Путин: США пытаются измотать экономику России новыми санкциями

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются измотать экономику РФ новыми санкциями, но все попытки сдержать и изолировать Россию провалились.
Статья Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Штаты выбирают между выстрелом себе в ногу и в голову
14 июня, 08:00
"(США - ред.) пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны. Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились", - говорится в статье.
 
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