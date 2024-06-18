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Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин
Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются измотать экономику РФ новыми санкциями, но все попытки сдержать и изолировать Россию провалились. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:45
2024-06-18T00:45
2024-06-18T00:45
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются измотать экономику РФ новыми санкциями, но все попытки сдержать и изолировать Россию провалились. Статья Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "(США - ред.) пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны. Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились", - говорится в статье.
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россия, сша, владимир путин, в мире
Россия, США, Владимир Путин, В мире
Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин
Путин: США пытаются измотать экономику России новыми санкциями
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются измотать экономику РФ новыми санкциями, но все попытки сдержать и изолировать Россию провалились.
Статья Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля.
"(США - ред.) пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны. Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились", - говорится в статье.