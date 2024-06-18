https://ria.ru/20240618/ssha-1953547187.html

Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин

Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024

Все попытки США изолировать Россию провалились, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются измотать экономику РФ новыми санкциями, но все попытки сдержать и изолировать Россию провалились. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:45

2024-06-18T00:45

2024-06-18T00:45

россия

сша

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются измотать экономику РФ новыми санкциями, но все попытки сдержать и изолировать Россию провалились. Статья Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "(США - ред.) пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны. Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240614/shtaty-1952727074.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, в мире