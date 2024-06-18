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США изо всех сил хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин
США изо всех сил хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
США изо всех сил хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин
США изо всех сил хотят навязать миру порядок, который не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах, отметил президент РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:19
2024-06-18T00:19
2024-06-18T01:48
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США изо всех сил хотят навязать миру порядок, который не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Соединённые Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах", - подчеркнул Путин.
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сша, россия, владимир путин, в мире
США, Россия, Владимир Путин, В мире
США изо всех сил хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин
Путин: США изо всех сил пытаются навязать миру неоколониальную диктатуру