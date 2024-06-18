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США изо всех сил хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
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00:19 18.06.2024 (обновлено: 01:48 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ssha-1953544945.html
США изо всех сил хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин
США изо всех сил хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
США изо всех сил хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин
США изо всех сил хотят навязать миру порядок, который не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах, отметил президент РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:19
2024-06-18T01:48
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США изо всех сил хотят навязать миру порядок, который не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Соединённые Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах", - подчеркнул Путин.
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сша, россия, владимир путин, в мире
США, Россия, Владимир Путин, В мире
США изо всех сил хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин

Путин: США изо всех сил пытаются навязать миру неоколониальную диктатуру

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США изо всех сил хотят навязать миру порядок, который не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"Соединённые Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах", - подчеркнул Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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