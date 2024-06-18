https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953768276.html

"Масштаб сокращается". На Западе высказались о спецоперации

"Масштаб сокращается". На Западе высказались о спецоперации - РИА Новости, 18.06.2024

"Масштаб сокращается". На Западе высказались о спецоперации

Возможности Украины для переговоров сокращаются, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:12

2024-06-18T18:12

2024-06-18T19:37

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Возможности Украины для переговоров сокращаются, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."С каждым днем позиция Украины слабеет и для переговоров масштаб сокращается", — отметил он.По словам аналитика, Запад сейчас выглядит отстраненным от мирного процесса. Меркурис пояснил, что они не знают, как закончить конфликт, и при этом не понимают, как им сейчас продолжать."Это жестокий обман — пытаться представить, что ситуацию на фронте можно переломить", — резюмировал аналитик.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.

https://ria.ru/20240618/istrebitel-1953745947.html

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953694920.html

россия

киев

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владимир путин, россия, киев, украина, в мире