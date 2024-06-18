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"Масштаб сокращается". На Западе высказались о спецоперации - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 18.06.2024 (обновлено: 19:37 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953768276.html
"Масштаб сокращается". На Западе высказались о спецоперации
"Масштаб сокращается". На Западе высказались о спецоперации - РИА Новости, 18.06.2024
"Масштаб сокращается". На Западе высказались о спецоперации
Возможности Украины для переговоров сокращаются, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:12
2024-06-18T19:37
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Возможности Украины для переговоров сокращаются, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."С каждым днем позиция Украины слабеет и для переговоров масштаб сокращается", — отметил он.По словам аналитика, Запад сейчас выглядит отстраненным от мирного процесса. Меркурис пояснил, что они не знают, как закончить конфликт, и при этом не понимают, как им сейчас продолжать."Это жестокий обман — пытаться представить, что ситуацию на фронте можно переломить", — резюмировал аналитик.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
https://ria.ru/20240618/istrebitel-1953745947.html
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владимир путин, россия, киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Киев, Украина, В мире
"Масштаб сокращается". На Западе высказались о спецоперации

Меркурис: масштаб для переговоров для Украины сокращается

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Возможности Украины для переговоров сокращаются, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"С каждым днем позиция Украины слабеет и для переговоров масштаб сокращается", — отметил он.
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По словам аналитика, Запад сейчас выглядит отстраненным от мирного процесса. Меркурис пояснил, что они не знают, как закончить конфликт, и при этом не понимают, как им сейчас продолжать.
"Это жестокий обман — пытаться представить, что ситуацию на фронте можно переломить", — резюмировал аналитик.
В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаВ мире
 
 
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