https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953762835.html

Спецоперация, 18 июня: Киев отвергает предложения по переговорам

Спецоперация, 18 июня: Киев отвергает предложения по переговорам - РИА Новости, 18.06.2024

Спецоперация, 18 июня: Киев отвергает предложения по переговорам

О продвижении российских военных в зоне СВО, признании Киевом своей глобальной ошибки и шокирующих подробностях про украинских военных — в материале РИА... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:53

2024-06-18T17:53

2024-06-18T23:33

китай

украина

россия

дмитрий медведев

владимир рогов

владимир путин

нато

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952242276_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_559edf1d39355e0c71d0c95c3d2b1a48.jpg

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. О продвижении российских военных в зоне СВО, признании Киевом своей глобальной ошибки и шокирующих подробностях про украинских военных — в материале РИА Новости.Киев отвергает предложения о переговорахУкраинские власти напрасно отвергают предложения России по переговорам, поскольку дальше может быть хуже, заявил Зампред Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, у Киева есть возможность принять озвученные Владимиром Путиным идеи и попытаться установить мир, а каждое последующее предложение будет хуже предыдущего. Медведев отметил, что наступательные действия России в зоне спецоперации продолжатся, если Украина не попытается установить мир, а граница санитарного пояса может установиться не в пользу действующих украинских властей. "Здравомыслящих сил в Верховной раде нет, не потому что там собрались абсолютно глупые люди, все развивается по сценарию, который утвержден за океаном, утвержден в Вашингтоне", — добавил Медведев.Продвижение в зоне СВОКак следует из сводки Минобороны, российские военные заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям, а также отразили десять контратак. Потери ВСУ за сутки составили до 1840 военных и семь боевых бронированных машин, в том числе две MaxxPro, БТР Stryker и М113 производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Кроме того, украинские войска потеряли самоходные артиллерийские установки М109 Paladin американского производства и Krab производства Польши, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу "Мста-Б", шесть гаубиц Д-20 и пять Д-30, три САУ "Гвоздика" и четыре орудия М119 производства США, пушку "Рапира". Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.Артиллерия, авиация и беспилотники уничтожили РЛС и две пусковые установки украинского ЗРК С-300, а также поразили склад, откуда распределялось вооружение и военная техника от стран Запада. Помимо этого, поражен цех производства ударных БПЛА. Системы ПВО сбили 24 украинских дрона и управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД". Оборонное ведомство также сообщило об уничтожении трех беспилотников над Белгородской областью. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска многократно обстреливали Донецк и выпустили 36 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных. Кроме того, ВСУ сбросили с беспилотников два боеприпаса в Горловке, а также атаковали город двумя дронами-камикадзе и четырьмя снарядами. Украинский беспилотник-камикадзе поразил многоквартирный жилой дом в Еленовке. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, мужчина получил осколочное ранение.Кришнаиты и БДСМ-щикиХакерская группировка RaHDit опубликовала данные свыше 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины. Хакеры поделились всей штатной структурой 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета России, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, при которых погибли люди. Среди операторов, личности которых установили хакеры, есть судимые за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена женами и даже кришнаиты-националисты.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном Киеву Запорожье, полностью выведена из строя и не производит электроэнергию. По словам Рогова, после серии ударов вышли из строя машинные залы ГЭС и она больше не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский, а также использовали для своих военных нужд ВСУ. При этом сама плотина не пострадала и по-прежнему используется для транспортного сообщения между левым и правым берегом Днепра. Пророссийское подполье сообщило, что в одесский порт на трех катерах прибыли около 60 наемников, говорящих по-французски. Вооруженные и экипированные люди распределились по городу, стараются не выходить из мест проживания и избегают контактов с местными.Украинские СМИ и официальные лица сообщили о серии взрывов в Харькове и повреждении объекта в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Китайский ответ НАТООфициальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге назвал НАТО продуктом холодной войны и самой крупной военной группировкой в мире. По его словам, альянсу стоит переосмыслить свои действия, а не клеветать на Китай. Так Линь Цзянь прокомментировал слова генсека Йенса Столтенберга о том, что КНР нужно заставить заплатить за военную помощь России. Представитель китайского МИД порекомендовал не перекладывать вину и провоцировать блоковую конфронтацию, а начать предпринимать шаги для политического разрешения кризиса. Италия может направить на Украину не только систему ПВО Samp-T, но и дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках готовящегося девятого пакета военной помощи, сообщила газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники. В свою очередь, Франция может передать ВСУ только шесть истребителей Mirage 2000-5 из 26 имеющихся машин, об этом сообщило Valeurs Actuelles со ссылкой на военный источник. При этом, как считает французский корпусной генерал авиации Брюно Клермон, если Украине будут переданы все самолеты, ВВС Франции окажутся "на коленях". Обвинение Рады к ЗападуУкраинский депутат и руководитель специальной комиссии Рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александра Устинова обвинила США в намеренном затягивании обучения украинцев пилотированию самолетов F-16. По ее словам, которые приводит британская газета Times, к концу года будут готовы всего 20 летчиков. Другой депутат заявил, что Украина допустила ошибку, не пригласив российских представителей на конференцию в Швейцарии. По его словам, большинство участников признали бесполезность форума без России, и стране нет смысла признавать его легитимность в ожидании второго тура.Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву части ДНР.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953486761.html

https://ria.ru/20240618/yadernoe-1953502559.html

https://ria.ru/20240618/istrebitel-1953745947.html

https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953768276.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, украина, россия, дмитрий медведев, владимир рогов, владимир путин, нато, верховная рада украины, зрк с-300, f-16, в мире