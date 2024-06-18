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В Сочи спасатели ищут жителя Красноярска, пропавшего во время шторма - РИА Новости, 18.06.2024
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17:10 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/sochi-1953750028.html
В Сочи спасатели ищут жителя Красноярска, пропавшего во время шторма
В Сочи спасатели ищут жителя Красноярска, пропавшего во время шторма - РИА Новости, 18.06.2024
В Сочи спасатели ищут жителя Красноярска, пропавшего во время шторма
Спасатели ищут 24-летнего туриста из Красноярска, пропавшего во время шторма в море у берегов Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:10
2024-06-18T17:10
происшествия
красноярск
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Спасатели ищут 24-летнего туриста из Красноярска, пропавшего во время шторма в море у берегов Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. Ранее в отряде сообщили о пропавшей в море у Сочи 20-летней девушке, ее поиски продолжаются третий день. По данным СМИ, пропавшая приехала на отдых из Липецкой области. Как уточнили в пресс-службе ЮРПСО, информация о туристе поступила спасателям 16 июня. "Спасатели ищут в море еще одного молодого человека, 24-летний житель Красноярска пропал во время купания в штормящем море на центральном пляже поселка Лазаревское", - говорится в сообщении ЮРПСО. Как пояснили РИА Новости в отряде МЧС, мужчину ищут в акватории от Центрального района города до посёлка Головинка (реки Шахе) в Лазаревском районе. Отряд уточнил агентству, что житель Красноярска не знаком с пропавшей в акватории Сочи девушкой.
https://ria.ru/20240618/mchs-1953671634.html
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происшествия, красноярск, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи спасатели ищут жителя Красноярска, пропавшего во время шторма

Спасатели МЧС ищут в море у берегов Сочи 24-летнего туриста из Красноярска

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Спасатели ищут 24-летнего туриста из Красноярска, пропавшего во время шторма в море у берегов Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Ранее в отряде сообщили о пропавшей в море у Сочи 20-летней девушке, ее поиски продолжаются третий день. По данным СМИ, пропавшая приехала на отдых из Липецкой области.
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Как уточнили в пресс-службе ЮРПСО, информация о туристе поступила спасателям 16 июня.
"Спасатели ищут в море еще одного молодого человека, 24-летний житель Красноярска пропал во время купания в штормящем море на центральном пляже поселка Лазаревское", - говорится в сообщении ЮРПСО.
Как пояснили РИА Новости в отряде МЧС, мужчину ищут в акватории от Центрального района города до посёлка Головинка (реки Шахе) в Лазаревском районе. Отряд уточнил агентству, что житель Красноярска не знаком с пропавшей в акватории Сочи девушкой.
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ПроисшествияКрасноярскСочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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