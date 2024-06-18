https://ria.ru/20240618/smi-1953707235.html

Украинские журналисты пожаловались NYT на давление властей на СМИ

Украинские журналисты пожаловались NYT на давление властей на СМИ - РИА Новости, 18.06.2024

Украинские журналисты пожаловались NYT на давление властей на СМИ

Украинские журналисты пожаловались американской газете New York Times на растущие ограничения и давление на СМИ со стороны властей Украины и назвали подобные... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:53

2024-06-18T15:53

2024-06-18T15:53

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские журналисты пожаловались американской газете New York Times на растущие ограничения и давление на СМИ со стороны властей Украины и назвали подобные меры выходящими за рамки потребностей страны в военное время. "Журналисты и группы, следящие за соблюдением свободы прессы, бьют тревогу по поводу усиления того, что они называют растущими ограничениями и давлением на СМИ на Украине при правительстве... Владимира Зеленского, которые выходят далеко за рамки потребностей страны в военное время", - пишет издание. Директор института массовой информации - некоммерческой организации, контролирующей соблюдение свобод в прессе - Оксана Романюк заявила, что ситуация "вызывает беспокойство". Она отметила, что ограничения вводятся на фоне того, как Украина "борется за демократию". "Единственный способ изменить ситуацию к лучшему - это журналистика. Поэтому некоторые люди в правительстве стараются всеми силами контролировать ее", - заявила шеф-редактор издания "Украинская правда" Севиль Мусаева. Как пишет New York Times, в этом году из-за "политического вмешательства" в работу СМИ подала в отставку заместитель директора агентства Укринформ Марина Сингаевская. По экс-замдиректора, со стороны украинских властей "недемократично - диктовать СМИ, что публиковать и с кем разговаривать". При этом газета отмечает, что украинские журналисты по большей части "приняли правила военного времени". Сотрудники украинских СМИ подтверждают, что подвергают свою работу "самоцензуре". Они воздерживаются от критики деятельности правительства, чтобы не подорвать моральный дух или не дать сообщениям о коррупции помешать иностранным партнерам одобрить помощь Украине. "Самоцензура на Украине - это характерная черта военного времени", - приводит издание слова Сергея Сидоренко, редактора издания "Европейская правда". Журналист-расследователь и основатель украинского проекта "Наши деньги" Юрий Николов ранее заявил в интервью газете Politico, что журналистам на Украине угрожают отправкой на передовую, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева.

https://ria.ru/20240618/marochko-1953564134.html

https://ria.ru/20240420/tsenzura-1941239935.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943036515.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире