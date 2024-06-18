https://ria.ru/20240618/smi-1953588162.html

США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию F-16

США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию F-16 - РИА Новости, 18.06.2024

США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию F-16

США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию самолетами F-16 и ищут отговорки, к концу года будут готовы всего 20 пилотов, пишет британская газета... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:23

2024-06-18T10:23

2024-06-18T10:23

россия

украина

александр устинов

денис пушилин

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

f-16

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию самолетами F-16 и ищут отговорки, к концу года будут готовы всего 20 пилотов, пишет британская газета Times со ссылкой на украинского депутата и руководителя специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александру Устинову. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на чиновника из Пентагона, что страны Запада не хотят подготавливать слишком большое число украинских пилотов до того, как Киев получит достаточное количество истребителей, чтобы они не успели растерять навыки. В свою очередь издание Defense News отмечало, что качество подготовки украинских пилотов для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико. "Это сугубо вопрос политики… Все, что мы просили, мы фактически получали, однако спустя полгода… Если бы у нас были истребители F-16 к контрнаступлению в 2023 году, это была бы совсем другая история", - заявила депутат, отметив, что Вашингтон ищет отговорки. По словам Устиновой, задержка с обучением означает, что к концу года будет всего 20 пилотов, прошедших полную подготовку для управления истребителями F-16. "Пока что у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", - добавила парламентарий. По ее словам, на данный момент только восемь украинских пилотов проходят подготовку в американском штате Аризона и 12 в Дании. Киев якобы обращался к Вашингтону с просьбой выделить еще хотя бы десять мест в учебных программах, но его просьба была отклонена. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что российские войска готовы к поставкам ВСУ Западом истребителей F-16. По его словам, появление этих самолетов у противника кардинально не изменит ситуацию на фронте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240614/f-16-1952757218.html

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953139484.html

https://ria.ru/20240418/lattr-1940702241.html

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россия, украина, александр устинов, денис пушилин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16