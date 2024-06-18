Рейтинг@Mail.ru
США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию F-16 - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/smi-1953588162.html
США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию F-16
США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию F-16 - РИА Новости, 18.06.2024
США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию F-16
США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию самолетами F-16 и ищут отговорки, к концу года будут готовы всего 20 пилотов, пишет британская газета... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:23
2024-06-18T10:23
россия
украина
александр устинов
денис пушилин
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942538109_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_fc15bfd064daa1266eefdba81c6a246b.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию самолетами F-16 и ищут отговорки, к концу года будут готовы всего 20 пилотов, пишет британская газета Times со ссылкой на украинского депутата и руководителя специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александру Устинову. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на чиновника из Пентагона, что страны Запада не хотят подготавливать слишком большое число украинских пилотов до того, как Киев получит достаточное количество истребителей, чтобы они не успели растерять навыки. В свою очередь издание Defense News отмечало, что качество подготовки украинских пилотов для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико. "Это сугубо вопрос политики… Все, что мы просили, мы фактически получали, однако спустя полгода… Если бы у нас были истребители F-16 к контрнаступлению в 2023 году, это была бы совсем другая история", - заявила депутат, отметив, что Вашингтон ищет отговорки. По словам Устиновой, задержка с обучением означает, что к концу года будет всего 20 пилотов, прошедших полную подготовку для управления истребителями F-16. "Пока что у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", - добавила парламентарий. По ее словам, на данный момент только восемь украинских пилотов проходят подготовку в американском штате Аризона и 12 в Дании. Киев якобы обращался к Вашингтону с просьбой выделить еще хотя бы десять мест в учебных программах, но его просьба была отклонена. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что российские войска готовы к поставкам ВСУ Западом истребителей F-16. По его словам, появление этих самолетов у противника кардинально не изменит ситуацию на фронте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240614/f-16-1952757218.html
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953139484.html
https://ria.ru/20240418/lattr-1940702241.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942538109_224:0:1014:593_1920x0_80_0_0_0e47d0ac6cb09a15344ad00047432589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, александр устинов, денис пушилин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16
Россия, Украина, Александр Устинов, Денис Пушилин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию F-16

Times: США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию F-16

© РИА НовостиСамолет F-16
Самолет F-16
© РИА Новости
Самолет F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию самолетами F-16 и ищут отговорки, к концу года будут готовы всего 20 пилотов, пишет британская газета Times со ссылкой на украинского депутата и руководителя специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александру Устинову.
Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на чиновника из Пентагона, что страны Запада не хотят подготавливать слишком большое число украинских пилотов до того, как Киев получит достаточное количество истребителей, чтобы они не успели растерять навыки. В свою очередь издание Defense News отмечало, что качество подготовки украинских пилотов для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико.
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
СМИ: в США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
14 июня, 05:21
"Это сугубо вопрос политики… Все, что мы просили, мы фактически получали, однако спустя полгода… Если бы у нас были истребители F-16 к контрнаступлению в 2023 году, это была бы совсем другая история", - заявила депутат, отметив, что Вашингтон ищет отговорки.
По словам Устиновой, задержка с обучением означает, что к концу года будет всего 20 пилотов, прошедших полную подготовку для управления истребителями F-16.
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
В Киеве раскрыли судьбу F-16, предназначенных Украине
15 июня, 17:34
"Пока что у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", - добавила парламентарий. По ее словам, на данный момент только восемь украинских пилотов проходят подготовку в американском штате Аризона и 12 в Дании. Киев якобы обращался к Вашингтону с просьбой выделить еще хотя бы десять мест в учебных программах, но его просьба была отклонена.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что российские войска готовы к поставкам ВСУ Западом истребителей F-16. По его словам, появление этих самолетов у противника кардинально не изменит ситуацию на фронте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
К пилотированию F-16 на Украине могут привлечь ЧВК, допустил эксперт
18 апреля, 05:22
 
РоссияУкраинаАлександр УстиновДенис ПушилинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала