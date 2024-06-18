https://ria.ru/20240618/sk-1953738746.html
В Самаре предъявили обвинение водителю катера, который переехал мужчину
В Самаре предъявили обвинение водителю катера, который переехал мужчину - РИА Новости, 18.06.2024
В Самаре предъявили обвинение водителю катера, который переехал мужчину
Следователи предъявили обвинение водителю катера, который 15 июня переехал мужчину на реке Волге в Самарской области, сообщило Центральное МСУТ СК России в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:47
2024-06-18T16:47
2024-06-18T16:48
происшествия
россия
самарская область
новокуйбышевск
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение водителю катера, который 15 июня переехал мужчину на реке Волге в Самарской области, сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале. По версии следствия, вечером 15 июня водитель катера в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Самарской области нарушил правила безопасности движения и наехал на плавающего мужчину 1989 года рождения. Тот в результате полученных травм скончался по пути в медицинское учреждение. "Центральным МСУТ СК России в рамках расследования уголовного дела … установлен житель Новокуйбышевска, совершивший наезд и скрывшийся с места происшествия. Мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека), в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении Центрального МСУТ СК России. Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления. Изъяты все имеющие значение для следствия вещественные доказательства, по которым назначены криминалистические экспертизы.
https://ria.ru/20240611/mvd-1952260658.html
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происшествия, россия, самарская область, новокуйбышевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Новокуйбышевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре предъявили обвинение водителю катера, который переехал мужчину
СК предъявил обвинение водителю катера, который переехал мужчину на реке Волге