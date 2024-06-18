Рейтинг@Mail.ru
В Самаре предъявили обвинение водителю катера, который переехал мужчину - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 18.06.2024 (обновлено: 16:48 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/sk-1953738746.html
В Самаре предъявили обвинение водителю катера, который переехал мужчину
В Самаре предъявили обвинение водителю катера, который переехал мужчину - РИА Новости, 18.06.2024
В Самаре предъявили обвинение водителю катера, который переехал мужчину
Следователи предъявили обвинение водителю катера, который 15 июня переехал мужчину на реке Волге в Самарской области, сообщило Центральное МСУТ СК России в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:47
2024-06-18T16:48
происшествия
россия
самарская область
новокуйбышевск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939069858_0:94:3305:1953_1920x0_80_0_0_404978a1088d12469a6a0b12ad1cf5ea.jpg
САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение водителю катера, который 15 июня переехал мужчину на реке Волге в Самарской области, сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале. По версии следствия, вечером 15 июня водитель катера в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Самарской области нарушил правила безопасности движения и наехал на плавающего мужчину 1989 года рождения. Тот в результате полученных травм скончался по пути в медицинское учреждение. "Центральным МСУТ СК России в рамках расследования уголовного дела … установлен житель Новокуйбышевска, совершивший наезд и скрывшийся с места происшествия. Мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека), в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении Центрального МСУТ СК России. Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления. Изъяты все имеющие значение для следствия вещественные доказательства, по которым назначены криминалистические экспертизы.
https://ria.ru/20240611/mvd-1952260658.html
https://ria.ru/20230923/teplokhod-1898199487.html
россия
самарская область
новокуйбышевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939069858_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_31cc4872ea6f42ab8aa738357b9f5511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, новокуйбышевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Новокуйбышевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре предъявили обвинение водителю катера, который переехал мужчину

СК предъявил обвинение водителю катера, который переехал мужчину на реке Волге

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Вид на Самару. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение водителю катера, который 15 июня переехал мужчину на реке Волге в Самарской области, сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале.
По версии следствия, вечером 15 июня водитель катера в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Самарской области нарушил правила безопасности движения и наехал на плавающего мужчину 1989 года рождения. Тот в результате полученных травм скончался по пути в медицинское учреждение.
Прогулочный теплоход на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В Москве мужчина спрыгнул с моста на теплоход, чтобы бесплатно прокатиться
11 июня, 18:54
"Центральным МСУТ СК России в рамках расследования уголовного дела … установлен житель Новокуйбышевска, совершивший наезд и скрывшийся с места происшествия. Мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека), в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении Центрального МСУТ СК России.
Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления. Изъяты все имеющие значение для следствия вещественные доказательства, по которым назначены криминалистические экспертизы.
Вологда - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать теплоход
23 сентября 2023, 14:08
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьНовокуйбышевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала