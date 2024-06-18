Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/sistemy-1953562751.html
Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН
Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2024
Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН
России важно способствовать интеграции платёжных отечественных систем и систем стран АСЕАН, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T06:46
2024-06-18T06:46
россия
владивосток
дмитрий медведев
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744650209_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_bf382d1c5cdb88d5d93d88edea569417.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. России важно способствовать интеграции платёжных отечественных систем и систем стран АСЕАН, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Большинство наших банков из-за деструктивной политики западных стран отключены от системы Swift, это создает сложности, не буду скрывать. Но это не фатальная проблема, поскольку такого рода ограничения придают импульс развитию нашего практического сотрудничества в сфере использования национальных валют во взаимных расчетах. Для нас важно способствовать интеграции платёжных систем России и стран десятки, а также расширению корреспондентских отношений между банками наших стран", - заявил Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. Он отметил, что это делается для в том числе для обеспечения вопросов продовольственной безопасности.
https://ria.ru/20240610/filippiny-1951860585.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744650209_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_802ef8ab234102733cb5570c73cbff98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Владивосток, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН

Медведев: нужно способствовать интеграции платежных систем России и стран АСЕАН

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. России важно способствовать интеграции платёжных отечественных систем и систем стран АСЕАН, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Большинство наших банков из-за деструктивной политики западных стран отключены от системы Swift, это создает сложности, не буду скрывать. Но это не фатальная проблема, поскольку такого рода ограничения придают импульс развитию нашего практического сотрудничества в сфере использования национальных валют во взаимных расчетах. Для нас важно способствовать интеграции платёжных систем России и стран десятки, а также расширению корреспондентских отношений между банками наших стран", - заявил Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Посол Филиппин в России рассказал об отношениях с США и Японией
10 июня, 08:30
Он отметил, что это делается для в том числе для обеспечения вопросов продовольственной безопасности.
 
РоссияВладивостокДмитрий МедведевЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала