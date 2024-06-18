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Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН
Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2024
Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН
России важно способствовать интеграции платёжных отечественных систем и систем стран АСЕАН, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T06:46
2024-06-18T06:46
2024-06-18T06:46
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. России важно способствовать интеграции платёжных отечественных систем и систем стран АСЕАН, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Большинство наших банков из-за деструктивной политики западных стран отключены от системы Swift, это создает сложности, не буду скрывать. Но это не фатальная проблема, поскольку такого рода ограничения придают импульс развитию нашего практического сотрудничества в сфере использования национальных валют во взаимных расчетах. Для нас важно способствовать интеграции платёжных систем России и стран десятки, а также расширению корреспондентских отношений между банками наших стран", - заявил Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. Он отметил, что это делается для в том числе для обеспечения вопросов продовольственной безопасности.
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россия, владивосток, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Владивосток, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев заявил о важности интеграции платежных систем России и стран АСЕАН
Медведев: нужно способствовать интеграции платежных систем России и стран АСЕАН
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. России важно способствовать интеграции платёжных отечественных систем и систем стран АСЕАН, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Большинство наших банков из-за деструктивной политики западных стран отключены от системы Swift, это создает сложности, не буду скрывать. Но это не фатальная проблема, поскольку такого рода ограничения придают импульс развитию нашего практического сотрудничества в сфере использования национальных валют во взаимных расчетах. Для нас важно способствовать интеграции платёжных систем России и стран десятки, а также расширению корреспондентских отношений между банками наших стран", - заявил Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.
Он отметил, что это делается для в том числе для обеспечения вопросов продовольственной безопасности.