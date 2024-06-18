https://ria.ru/20240618/seul-1953618321.html

В Южной Корее заявили, что солдаты КНДР вновь зашли на территорию страны

В Южной Корее заявили, что солдаты КНДР вновь зашли на территорию страны - РИА Новости, 18.06.2024

В Южной Корее заявили, что солдаты КНДР вновь зашли на территорию страны

Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи утверждает, что солдаты КНДР якобы снова зашли на южнокорейскую территорию, но вернулись после... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:02

2024-06-18T12:02

2024-06-18T12:32

в мире

южная корея

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи утверждает, что солдаты КНДР якобы снова зашли на южнокорейскую территорию, но вернулись после предупредительных выстрелов и объявлений южнокорейских военнослужащих. Командование сообщило, что во вторник около 8.30 (2.30 мск) 20-30 северокорейских солдат, работавших в центральной части демилитаризованной зоны, якобы ненадолго пересекли военно-демаркационную линию, выполняющую роль межкорейской границы. Они вернулись на северокорейскую сторону после того, как военнослужащие Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы и потребовали через громкоговоритель покинуть страну. "Сегодня около 8.30 утра на центральном фронте произошел инцидент, когда солдаты временно пересекли военную демаркационную линию… После предупредительных объявлений и выстрелов они вернулись обратно. Район, где сегодня северокорейские солдаты пересекли военную демаркационную линию, отличается от района, где граница была нарушена 9 июня", - заявили в ОКНШ. Командование ОКНШ ранее сообщало, что 9 июня около 20 северокорейских солдат, предположительно по ошибке, ненадолго пересекли межкорейскую границу, но вернулись на сторону КНДР после того, как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы. Южнокорейские военные предполагают, что оба раза северяне пересекли границу "непреднамеренно". Северокорейские солдаты имели при себе рабочие инструменты: кирки и лопаты. Командование отметило, что с апреля КНДР усиливает охрану границы. На границе северокорейские военные создают пустоши, устанавливают мины, укрепляют тактические дороги и строят сооружения, похожие на противотанковые барьеры. Как пояснили в ОКНШ, демилитаризованная зона густо заросла травой и кустарником, из-за чего пограничные знаки трудно разглядеть.

https://ria.ru/20240611/koreya-1952090819.html

https://ria.ru/20240107/kndr-1920040668.html

южная корея

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в мире, южная корея, объединенный комитет начальников штабов (сша)