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Новый сервис поможет бизнесу найти место для торговли в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2024
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14:25 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/servis-1953664302.html
Новый сервис поможет бизнесу найти место для торговли в Подмосковье
Новый сервис поможет бизнесу найти место для торговли в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2024
Новый сервис поможет бизнесу найти место для торговли в Подмосковье
На региональном портале Подмосковья обновили услугу для предпринимателей, теперь выбрать правильное место для размещения нестационарного объекта помогает сервис РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:25
2024-06-18T14:25
твой бизнес
московская область (подмосковье)
твой бизнес – новости
бизнес
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья обновили услугу для предпринимателей, теперь выбрать правильное место для размещения нестационарного объекта помогает сервис предпроверки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Услуга по включению мест под размещение нестационарных торговых объектов доступна на портале госуслуг Подмосковья. Чтобы предложить площадку, нужно выбрать муниципалитет и отметить точку на интерактивной карте. При этом определиться с местом поможет умный сервис предпроверки", - сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что если пользователь предложил организовать мобильную торговлю, например, возле остановки общественного транспорта, детской или спортивной площадки, то система укажет на необходимость выбора другой точки. Куртяник пояснила, что благодаря сервису снизится число ошибок при заполнении заявления, сократится количество отказов в предоставлении услуги. Предложить место под мобильную торговлю могут владельцы тележек, ларьков, фургонов, автолавок и так далее. Услуга "Включение мест под размещение НТО и уведомление о проведении аукциона" доступна на региональном портале, а также в мобильном приложении "Добродел".
https://ria.ru/20231121/pomescheniya-1910909552.html
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московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, бизнес
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Бизнес

Новый сервис поможет бизнесу найти место для торговли в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий БелоусовФрукты и овощи на прилавке
Фрукты и овощи на прилавке - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья обновили услугу для предпринимателей, теперь выбрать правильное место для размещения нестационарного объекта помогает сервис предпроверки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Услуга по включению мест под размещение нестационарных торговых объектов доступна на портале госуслуг Подмосковья. Чтобы предложить площадку, нужно выбрать муниципалитет и отметить точку на интерактивной карте. При этом определиться с местом поможет умный сервис предпроверки", - сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что если пользователь предложил организовать мобильную торговлю, например, возле остановки общественного транспорта, детской или спортивной площадки, то система укажет на необходимость выбора другой точки.
Куртяник пояснила, что благодаря сервису снизится число ошибок при заполнении заявления, сократится количество отказов в предоставлении услуги.
Предложить место под мобильную торговлю могут владельцы тележек, ларьков, фургонов, автолавок и так далее. Услуга "Включение мест под размещение НТО и уведомление о проведении аукциона" доступна на региональном портале, а также в мобильном приложении "Добродел".
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