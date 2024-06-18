https://ria.ru/20240618/sber-1953652110.html

"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store

"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store - РИА Новости, 18.06.2024

"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store

Сбербанк в день выхода нового официального мобильного приложения банка в App Store предупреждает клиентов о фейковом - с названием "Сбер: Новый доступ в Сбол"... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:32

2024-06-18T13:32

2024-06-18T14:06

технологии

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сбербанк в день выхода нового официального мобильного приложения банка в App Store предупреждает клиентов о фейковом - с названием "Сбер: Новый доступ в Сбол". В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что уже отправили запрос на его блокировку. "Это приложение в App Store фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку. Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его", - рассказали в банке, отметив, что с начала года выявлено уже 21 мошенническое приложение якобы от "Сбера". Безопасное настоящее приложение для клиентов "Сбера" владельцев телефонов с операционной системой IOS для доступа к "СберБанк Онлайн" можно скачать в App Store, пройдя по ссылке: https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=press. Оно называется "Умный Онлайн". Также установить его помогут в офисах Сбербанка или сотрудники выездного сервиса. "Чтобы не попадаться на фейки, проверяйте информацию на сайте банка или в официальных каналах Сбера", - добавили в пресс-службе. На сегодняшний день владельцы смартфонов на операционной системе Android могут скачать актуальную версию "СберБанк Онлайн" на официальном сайте "Сбера" в каталоге приложений, в официальном магазине приложений RuStore, в фирменных магазинах AppGallery на телефонах Huawei и Galaxy Store на смартфонах Samsung.

https://ria.ru/20240617/prilozhenie-1953536644.html

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технологии, сбербанк россии, сбер, huawei technologies