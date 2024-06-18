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"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store - РИА Новости, 18.06.2024
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13:32 18.06.2024 (обновлено: 14:06 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/sber-1953652110.html
"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store
"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store - РИА Новости, 18.06.2024
"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store
Сбербанк в день выхода нового официального мобильного приложения банка в App Store предупреждает клиентов о фейковом - с названием "Сбер: Новый доступ в Сбол"... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:32
2024-06-18T14:06
технологии
сбербанк россии
сбер
huawei technologies
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сбербанк в день выхода нового официального мобильного приложения банка в App Store предупреждает клиентов о фейковом - с названием "Сбер: Новый доступ в Сбол". В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что уже отправили запрос на его блокировку. "Это приложение в App Store фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку. Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его", - рассказали в банке, отметив, что с начала года выявлено уже 21 мошенническое приложение якобы от "Сбера". Безопасное настоящее приложение для клиентов "Сбера" владельцев телефонов с операционной системой IOS для доступа к "СберБанк Онлайн" можно скачать в App Store, пройдя по ссылке: https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=press. Оно называется "Умный Онлайн". Также установить его помогут в офисах Сбербанка или сотрудники выездного сервиса. "Чтобы не попадаться на фейки, проверяйте информацию на сайте банка или в официальных каналах Сбера", - добавили в пресс-службе. На сегодняшний день владельцы смартфонов на операционной системе Android могут скачать актуальную версию "СберБанк Онлайн" на официальном сайте "Сбера" в каталоге приложений, в официальном магазине приложений RuStore, в фирменных магазинах AppGallery на телефонах Huawei и Galaxy Store на смартфонах Samsung.
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Новости
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технологии, сбербанк россии, сбер, huawei technologies
Технологии, Сбербанк России, Сбер, Huawei Technologies
"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store

Сбербанк предупредил о фейковом приложении "Сбер: Новый доступ в Сбол"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сбер. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сбербанк в день выхода нового официального мобильного приложения банка в App Store предупреждает клиентов о фейковом - с названием "Сбер: Новый доступ в Сбол". В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что уже отправили запрос на его блокировку.
«
"Это приложение в App Store фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку. Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его", - рассказали в банке, отметив, что с начала года выявлено уже 21 мошенническое приложение якобы от "Сбера".
© РИА НовостиФейковое приложение банка "Сбер" в App Store
Фейковое приложение банка Сбер в App Store
© РИА Новости
Фейковое приложение банка "Сбер" в App Store
Безопасное настоящее приложение для клиентов "Сбера" владельцев телефонов с операционной системой IOS для доступа к "СберБанк Онлайн" можно скачать в App Store, пройдя по ссылке: https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=press. Оно называется "Умный Онлайн". Также установить его помогут в офисах Сбербанка или сотрудники выездного сервиса.
"Чтобы не попадаться на фейки, проверяйте информацию на сайте банка или в официальных каналах Сбера", - добавили в пресс-службе.
На сегодняшний день владельцы смартфонов на операционной системе Android могут скачать актуальную версию "СберБанк Онлайн" на официальном сайте "Сбера" в каталоге приложений, в официальном магазине приложений RuStore, в фирменных магазинах AppGallery на телефонах Huawei и Galaxy Store на смартфонах Samsung.
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