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Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым
Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым - РИА Новости, 18.06.2024
Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым
РФ сожалеет, что в саммите по Украине в Швейцарии приняли участие представители ООН, это противоречит уставу организации, заявил постоянный представитель РФ при РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:42
2024-06-18T23:42
2024-06-18T23:52
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ООН, 18 июн – РИА Новости. РФ сожалеет, что в саммите по Украине в Швейцарии приняли участие представители ООН, это противоречит уставу организации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя. Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН", – сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.Всемирную организацию на этом саммите в качестве наблюдателя представляла замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
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В мире, Украина, Россия, Швейцария, ООН, Специальная военная операция на Украине
Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым
Небензя: участие представителей ООН в саммите по Украине противоречит уставу