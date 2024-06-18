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Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 18.06.2024 (обновлено: 23:52 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/sammit-1953832093.html
Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым
Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым - РИА Новости, 18.06.2024
Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым
РФ сожалеет, что в саммите по Украине в Швейцарии приняли участие представители ООН, это противоречит уставу организации, заявил постоянный представитель РФ при РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:42
2024-06-18T23:52
в мире
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россия
швейцария
оон
специальная военная операция на украине
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ООН, 18 июн – РИА Новости. РФ сожалеет, что в саммите по Украине в Швейцарии приняли участие представители ООН, это противоречит уставу организации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя. Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН", – сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.Всемирную организацию на этом саммите в качестве наблюдателя представляла замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, украина, россия, швейцария, оон
В мире, Украина, Россия, Швейцария, ООН, Специальная военная операция на Украине
Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым

Небензя: участие представителей ООН в саммите по Украине противоречит уставу

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
ООН, 18 июн – РИА Новости. РФ сожалеет, что в саммите по Украине в Швейцарии приняли участие представители ООН, это противоречит уставу организации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя. Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН", – сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Всемирную организацию на этом саммите в качестве наблюдателя представляла замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияШвейцарияООН
 
 
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