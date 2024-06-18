https://ria.ru/20240618/sammit-1953832093.html

Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым

Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым - РИА Новости, 18.06.2024

Небензя назвал участие представителей ООН в саммите по Украине недопустимым

РФ сожалеет, что в саммите по Украине в Швейцарии приняли участие представители ООН, это противоречит уставу организации, заявил постоянный представитель РФ при РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T23:42

2024-06-18T23:42

2024-06-18T23:52

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ООН, 18 июн – РИА Новости. РФ сожалеет, что в саммите по Украине в Швейцарии приняли участие представители ООН, это противоречит уставу организации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя. Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН", – сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.Всемирную организацию на этом саммите в качестве наблюдателя представляла замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

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