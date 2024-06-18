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Президент Словакии поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Президент Словакии поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО - РИА Новости, 18.06.2024
Президент Словакии поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Словакия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, сообщил президент республики Петер Пеллегрини. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:25
2024-06-18T11:25
2024-06-18T11:25
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нидерланды
марк рютте
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Словакия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, сообщил президент республики Петер Пеллегрини. "Могу сегодня официально подтвердить, что после переговоров с кандидатами и после переговоров с господином премьером Марком Рютте, а также после консультации с правительством республики Словакия может поддержать премьера Рютте в качестве главы НАТО", - сказал Пеллегрини журналистам на пресс-конференции по итогам неформального саммита в Брюсселе. Он отметил, что в разговоре с Рютте подчеркнул необходимость решить вопрос, связанный с противовоздушной обороной в Словакии, в случае его избрания на пост главы НАТО.
https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, нидерланды, марк рютте, петер пеллегрини, нато
В мире, Словакия, Нидерланды, Марк Рютте, Петер Пеллегрини, НАТО
Президент Словакии поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Пеллегрини: Словакия готова поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО