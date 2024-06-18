https://ria.ru/20240618/ryutte-1953607836.html

Президент Словакии поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Президент Словакии поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО - РИА Новости, 18.06.2024

Президент Словакии поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Словакия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, сообщил президент республики Петер Пеллегрини. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:25

2024-06-18T11:25

2024-06-18T11:25

в мире

словакия

нидерланды

марк рютте

петер пеллегрини

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:154:3076:1884_1920x0_80_0_0_a2b48eec6a46849b3f38e02dd93c3598.jpg

БРАТИСЛАВА, 18 июн - РИА Новости. Словакия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, сообщил президент республики Петер Пеллегрини. "Могу сегодня официально подтвердить, что после переговоров с кандидатами и после переговоров с господином премьером Марком Рютте, а также после консультации с правительством республики Словакия может поддержать премьера Рютте в качестве главы НАТО", - сказал Пеллегрини журналистам на пресс-конференции по итогам неформального саммита в Брюсселе. Он отметил, что в разговоре с Рютте подчеркнул необходимость решить вопрос, связанный с противовоздушной обороной в Словакии, в случае его избрания на пост главы НАТО.

https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html

словакия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, нидерланды, марк рютте, петер пеллегрини, нато