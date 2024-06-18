https://ria.ru/20240618/ryazanov-1953773128.html

Умерла вдова Эльдара Рязанова

Умерла вдова Эльдара Рязанова - РИА Новости, 18.06.2024

Умерла вдова Эльдара Рязанова

Вдова советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет, об этом сообщила кинокритик и сценарист Лариса Малюкова РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:20

2024-06-18T18:20

2024-06-18T19:40

культура

россия

эльдар рязанов

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вдова советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет, об этом сообщила кинокритик и сценарист Лариса Малюкова в Telegram-канале."Сегодня умерла Эмма Абайдуллина, жена Эльдара Рязанова", — написала она.Известно, что Абайдуллина долгое время была художественным руководителем киноклуба "Эльдар"."Что теперь будет с киноклубом — бог знает", — добавила Малюкова.Эмма Абайдуллина родилась в 1941 году. Будущая жена советского режиссера была по профессии журналистом. Она вышла замуж на Эльдара Рязанова в 1995 году.Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. Режиссер скончался 30 ноября 2015-го на 89-м году жизни. Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс".

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россия, эльдар рязанов