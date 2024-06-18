Умерла вдова Эльдара Рязанова
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКинорежиссер Эльдар Рязанов с супругой Эммой Абайдуллиной
Кинорежиссер Эльдар Рязанов с супругой Эммой Абайдуллиной. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вдова советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет, об этом сообщила кинокритик и сценарист Лариса Малюкова в Telegram-канале.
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"Сегодня умерла Эмма Абайдуллина, жена Эльдара Рязанова", — написала она.
Известно, что Абайдуллина долгое время была художественным руководителем киноклуба "Эльдар".
"Что теперь будет с киноклубом — бог знает", — добавила Малюкова.
Эмма Абайдуллина родилась в 1941 году. Будущая жена советского режиссера была по профессии журналистом. Она вышла замуж на Эльдара Рязанова в 1995 году.
Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. Режиссер скончался 30 ноября 2015-го на 89-м году жизни. Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс".