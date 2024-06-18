https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953759779.html
МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО
МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО - РИА Новости, 18.06.2024
МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО
Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:43
2024-06-18T17:43
2024-06-18T18:47
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков."Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывают, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой, и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", — отметил дипломат.Замглавы МИД подчеркнул, что подобные заявления содержат элемент угрозы. По его словам, работа по уточнению ядерной доктрины уже идет."Никакие временные рамки, диапазоны, графики этой работы я обсуждать не готов. В любом случае все должны понимать, что мы подходим к данному сюжету предельно ответственно", — уточнил Рябков.Российские специалисты, отвечающие за ядерный компонент, нацелены на то, чтобы эта работа шла системно, добавил дипломат.Как отмечал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание Столтенберга, подобные слова приводят к нагнетанию напряженности.Позиция России по применению ЯОВ начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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россия, сергей рябков, нато, дмитрий песков, москва, владимир путин
Россия, Сергей Рябков, НАТО, Дмитрий Песков, Москва, Владимир Путин
МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО
Рябков: РФ может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
"Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывают, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой, и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", — отметил дипломат.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью Telegraph, что страны — участницы блока обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.
Замглавы МИД подчеркнул, что подобные заявления содержат элемент угрозы. По его словам, работа по уточнению ядерной доктрины уже идет.
"Никакие временные рамки, диапазоны, графики этой работы я обсуждать не готов. В любом случае все должны понимать, что мы подходим к данному сюжету предельно ответственно", — уточнил Рябков.
Российские специалисты, отвечающие за ядерный компонент, нацелены на то, чтобы эта работа шла системно, добавил дипломат.
Как отмечал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, комментируя высказывание Столтенберга, подобные слова приводят к нагнетанию напряженности.
Позиция России по применению ЯО
В начале июня Владимир Путин
заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".
Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.