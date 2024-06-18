https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953759779.html

МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО

МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО - РИА Новости, 18.06.2024

МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО

Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:43

2024-06-18T17:43

2024-06-18T18:47

россия

сергей рябков

нато

дмитрий песков

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575846487_0:316:3076:2047_1920x0_80_0_0_860181adb92306255b83554ae3d050ca.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков."Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывают, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой, и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", — отметил дипломат.Замглавы МИД подчеркнул, что подобные заявления содержат элемент угрозы. По его словам, работа по уточнению ядерной доктрины уже идет."Никакие временные рамки, диапазоны, графики этой работы я обсуждать не готов. В любом случае все должны понимать, что мы подходим к данному сюжету предельно ответственно", — уточнил Рябков.Российские специалисты, отвечающие за ядерный компонент, нацелены на то, чтобы эта работа шла системно, добавил дипломат.Как отмечал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание Столтенберга, подобные слова приводят к нагнетанию напряженности.Позиция России по применению ЯОВ начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240611/shoygu-1952172940.html

https://ria.ru/20240612/cuba-1952412260.html

https://ria.ru/20240607/izmeneniya-1951510838.html

https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949758291.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей рябков, нато, дмитрий песков, москва, владимир путин