Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 18.06.2024 (обновлено: 18:47 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953759779.html
МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО
МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО - РИА Новости, 18.06.2024
МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО
Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:43
2024-06-18T18:47
россия
сергей рябков
нато
дмитрий песков
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575846487_0:316:3076:2047_1920x0_80_0_0_860181adb92306255b83554ae3d050ca.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков."Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывают, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой, и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", — отметил дипломат.Замглавы МИД подчеркнул, что подобные заявления содержат элемент угрозы. По его словам, работа по уточнению ядерной доктрины уже идет."Никакие временные рамки, диапазоны, графики этой работы я обсуждать не готов. В любом случае все должны понимать, что мы подходим к данному сюжету предельно ответственно", — уточнил Рябков.Российские специалисты, отвечающие за ядерный компонент, нацелены на то, чтобы эта работа шла системно, добавил дипломат.Как отмечал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание Столтенберга, подобные слова приводят к нагнетанию напряженности.Позиция России по применению ЯОВ начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240611/shoygu-1952172940.html
https://ria.ru/20240612/cuba-1952412260.html
https://ria.ru/20240607/izmeneniya-1951510838.html
https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949758291.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575846487_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_7da1f25b51428536cc9fddaf17b27305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей рябков, нато, дмитрий песков, москва, владимир путин
Россия, Сергей Рябков, НАТО, Дмитрий Песков, Москва, Владимир Путин
МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО

Рябков: РФ может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТранспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М"
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
"Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывают, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой, и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", — отметил дипломат.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Ядерные учения стали реакцией на действия Запада на Украине, заявил Шойгу
11 июня, 14:03

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью Telegraph, что страны — участницы блока обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.

Замглавы МИД подчеркнул, что подобные заявления содержат элемент угрозы. По его словам, работа по уточнению ядерной доктрины уже идет.
Атомная подводная лодка Казань заходит в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
"Пять тысяч ядерных боеголовок". В США забили тревогу из-за Кубы
12 июня, 18:16
"Никакие временные рамки, диапазоны, графики этой работы я обсуждать не готов. В любом случае все должны понимать, что мы подходим к данному сюжету предельно ответственно", — уточнил Рябков.
Российские специалисты, отвечающие за ядерный компонент, нацелены на то, чтобы эта работа шла системно, добавил дипломат.
Как отмечал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание Столтенберга, подобные слова приводят к нагнетанию напряженности.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
США изменят стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество
7 июня, 19:23

Позиция России по применению ЯО

В начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".
Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Американский военный на базе Форт Блисс - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР
31 мая, 18:35
 
РоссияСергей РябковНАТОДмитрий ПесковМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала