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"Ростех" досрочно поставил в войска комплекс управления артиллерией - РИА Новости, 18.06.2024
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https://ria.ru/20240618/rostekh-1953554852.html
"Ростех" досрочно поставил в войска комплекс управления артиллерией
"Ростех" досрочно поставил в войска комплекс управления артиллерией - РИА Новости, 18.06.2024
"Ростех" досрочно поставил в войска комплекс управления артиллерией
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") досрочно поставил Минобороны партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T03:09
2024-06-18T03:09
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") досрочно поставил Минобороны партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А" на колесном шасси, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации. "Высокоточные комплексы поставил министерству обороны партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А" на колесном шасси. Изделия, разработанные ВНИИ "Сигнал", отправлены в войска досрочно", - говорится в сообщении. "Планшет-А" может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов. Изделие адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе смешанного типа, и может взаимодействовать со средствами разведки. "Планшет-А" обеспечивает оперативное управление и ведение контрбатарейной борьбы, сводит к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта. Среди преимуществ комплекса – высокая мобильность, быстрое развертывание, повышенная автономность работы. Оборудование дает возможность применять перспективные средства связи и получать данные, в том числе видеопотока с беспилотников, непосредственно на рабочее место командира в режиме реального времени. Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" (АО "ВНИИ "Сигнал") ведет успешную научно-исследовательскую и производственную деятельность в сфере вооружения и военной техники. Среди ключевых направлений: разработка комплексов и средств автоматизированного управления огнем артиллерии сухопутных войск; систем наведения и стабилизации вооружения Сухопутных войск, Военно-морского флота и военно-воздушных сил, робототехника.
https://ria.ru/20240612/dron-1952307624.html
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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, Россия, Вооруженные силы РФ
"Ростех" досрочно поставил в войска комплекс управления артиллерией

"Ростех" досрочно поставил Минобороны партию машин "Планшет-А" на колесном шасси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") досрочно поставил Минобороны партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А" на колесном шасси, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.
"Высокоточные комплексы поставил министерству обороны партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А" на колесном шасси. Изделия, разработанные ВНИИ "Сигнал", отправлены в войска досрочно", - говорится в сообщении.
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"Планшет-А" может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов.
Изделие адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе смешанного типа, и может взаимодействовать со средствами разведки. "Планшет-А" обеспечивает оперативное управление и ведение контрбатарейной борьбы, сводит к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта.
Среди преимуществ комплекса – высокая мобильность, быстрое развертывание, повышенная автономность работы. Оборудование дает возможность применять перспективные средства связи и получать данные, в том числе видеопотока с беспилотников, непосредственно на рабочее место командира в режиме реального времени.
Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" (АО "ВНИИ "Сигнал") ведет успешную научно-исследовательскую и производственную деятельность в сфере вооружения и военной техники.
Среди ключевых направлений: разработка комплексов и средств автоматизированного управления огнем артиллерии сухопутных войск; систем наведения и стабилизации вооружения Сухопутных войск, Военно-морского флота и военно-воздушных сил, робототехника.
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