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Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века - РИА Новости, 18.06.2024
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12:12 18.06.2024 (обновлено: 13:26 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/rossiya-1953622295.html
Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века
Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века - РИА Новости, 18.06.2024
Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века
Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:12
2024-06-18T13:26
россия
дальний восток
владимир путин
экономика
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век, заявил президент РФ Владимир Путин."Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век, без всякого преувеличения", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
https://ria.ru/20240607/putin-1951454746.html
россия
дальний восток
якутск
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Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века
Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века
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россия, дальний восток, владимир путин, экономика, якутск, республика саха (якутия)
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Экономика, Якутск, Республика Саха (Якутия)
Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века

Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь 21-й век

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век, без всякого преувеличения", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
Путин ответил на вопрос о создании третьей столицы - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин допустил появление в России третьей столицы
7 июня, 17:17
 
РоссияДальний ВостокВладимир ПутинЭкономикаЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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