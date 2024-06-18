https://ria.ru/20240618/rossiya-1953622295.html

Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века

Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века - РИА Новости, 18.06.2024

Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века

Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:12

2024-06-18T12:12

2024-06-18T13:26

россия

дальний восток

владимир путин

экономика

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век, заявил президент РФ Владимир Путин."Развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век, без всякого преувеличения", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.

https://ria.ru/20240607/putin-1951454746.html

россия

дальний восток

якутск

республика саха (якутия)

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Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века 2024-06-18T12:12 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дальний восток, владимир путин, экономика, якутск, республика саха (якутия)