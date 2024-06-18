https://ria.ru/20240618/rossiya-1953559912.html

Россия успешно преодолела беспрецедентные санкции, заявили в КНДР

Россия успешно преодолела беспрецедентные санкции, заявили в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

Россия успешно преодолела беспрецедентные санкции, заявили в КНДР

Россия успешно преодолевает беспрецедентные санкции и смогла не только противостоять давлению со стороны США и Запада, но и достичь стабильного экономического... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T05:37

2024-06-18T05:37

2024-06-18T05:50

в мире

россия

сша

владимир путин

нато

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Россия успешно преодолевает беспрецедентные санкции и смогла не только противостоять давлению со стороны США и Запада, но и достичь стабильного экономического развития и увеличить качество и количество военного производства, говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) в преддверие визита в КНДР президента РФ Владимира Путина. "Россия успешно преодолевает беспрецедентные санкции Запада, направленные на разрушение ее экономики. Немедленное введение Россией военной экономической системы и гибкой экономической стратегии позволило достичь стабильного экономического развития и увеличить качество и количество военного производства, несмотря на сильное давление со стороны США и Запада", - пишет ЦТАК. Отмечается, что именно действия США и Запада по уничтожению России и ее статуса как независимого и сильного государства, великой державы, стали основной причиной нынешнего украинского кризиса. Необдуманное "восточное расширение" НАТО и возрождение украинских неонацистских сил вынудили Россию начать специальную военную операцию как вынужденную меру самообороны. Но северокорейский народ солидарен с РФ и всегда будет с ее народом и правительством "в одном окопе", будет поддерживать борьбу России за защиту суверенитета и интересов безопасности страны, "разрушение имперских гегемонистских сил" и строительство многополярного мира. "Борьба за справедливость неизбежно приведет к победе справедливости", - подводит итог ЦТАК.

https://ria.ru/20240617/medvedev-1953362649.html

https://ria.ru/20240618/kndr-1953557574.html

россия

сша

кндр (северная корея)

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в мире, россия, сша, владимир путин, нато, кндр (северная корея)