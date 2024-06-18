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Россия успешно преодолела беспрецедентные санкции, заявили в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
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05:37 18.06.2024 (обновлено: 05:50 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/rossiya-1953559912.html
Россия успешно преодолела беспрецедентные санкции, заявили в КНДР
Россия успешно преодолела беспрецедентные санкции, заявили в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Россия успешно преодолела беспрецедентные санкции, заявили в КНДР
Россия успешно преодолевает беспрецедентные санкции и смогла не только противостоять давлению со стороны США и Запада, но и достичь стабильного экономического... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T05:37
2024-06-18T05:50
в мире
россия
сша
владимир путин
нато
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Россия успешно преодолевает беспрецедентные санкции и смогла не только противостоять давлению со стороны США и Запада, но и достичь стабильного экономического развития и увеличить качество и количество военного производства, говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) в преддверие визита в КНДР президента РФ Владимира Путина. "Россия успешно преодолевает беспрецедентные санкции Запада, направленные на разрушение ее экономики. Немедленное введение Россией военной экономической системы и гибкой экономической стратегии позволило достичь стабильного экономического развития и увеличить качество и количество военного производства, несмотря на сильное давление со стороны США и Запада", - пишет ЦТАК. Отмечается, что именно действия США и Запада по уничтожению России и ее статуса как независимого и сильного государства, великой державы, стали основной причиной нынешнего украинского кризиса. Необдуманное "восточное расширение" НАТО и возрождение украинских неонацистских сил вынудили Россию начать специальную военную операцию как вынужденную меру самообороны. Но северокорейский народ солидарен с РФ и всегда будет с ее народом и правительством "в одном окопе", будет поддерживать борьбу России за защиту суверенитета и интересов безопасности страны, "разрушение имперских гегемонистских сил" и строительство многополярного мира. "Борьба за справедливость неизбежно приведет к победе справедливости", - подводит итог ЦТАК.
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953362649.html
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россия
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в мире, россия, сша, владимир путин, нато, кндр (северная корея)
В мире, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, КНДР (Северная Корея)
Россия успешно преодолела беспрецедентные санкции, заявили в КНДР

ЦТАК: Россия преодолела беспрецедентные санкции и достигла стабильного развития

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Россия успешно преодолевает беспрецедентные санкции и смогла не только противостоять давлению со стороны США и Запада, но и достичь стабильного экономического развития и увеличить качество и количество военного производства, говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) в преддверие визита в КНДР президента РФ Владимира Путина.
"Россия успешно преодолевает беспрецедентные санкции Запада, направленные на разрушение ее экономики. Немедленное введение Россией военной экономической системы и гибкой экономической стратегии позволило достичь стабильного экономического развития и увеличить качество и количество военного производства, несмотря на сильное давление со стороны США и Запада", - пишет ЦТАК.
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Медведев: Запад запугивает тех, кто не вводит санкции против России
Вчера, 11:18
Отмечается, что именно действия США и Запада по уничтожению России и ее статуса как независимого и сильного государства, великой державы, стали основной причиной нынешнего украинского кризиса. Необдуманное "восточное расширение" НАТО и возрождение украинских неонацистских сил вынудили Россию начать специальную военную операцию как вынужденную меру самообороны. Но северокорейский народ солидарен с РФ и всегда будет с ее народом и правительством "в одном окопе", будет поддерживать борьбу России за защиту суверенитета и интересов безопасности страны, "разрушение имперских гегемонистских сил" и строительство многополярного мира.
"Борьба за справедливость неизбежно приведет к победе справедливости", - подводит итог ЦТАК.
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