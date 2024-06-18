https://ria.ru/20240618/rets-1953679846.html
РЭЦ: более 120 партнеров обеспечивают доставку грузов по миру
РЭЦ: более 120 партнеров обеспечивают доставку грузов по миру - РИА Новости, 18.06.2024
РЭЦ: более 120 партнеров обеспечивают доставку грузов по миру
Сегодня важнейшим аспектом успешной работы на международном рынке становится организация логистики, благодаря государственной цифровой платформе "Мой экспорт"... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:46
2024-06-18T14:46
2024-06-18T14:46
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
ржд
технологии
доставка
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сегодня важнейшим аспектом успешной работы на международном рынке становится организация логистики, благодаря государственной цифровой платформе "Мой экспорт" доступ к полному спектру необходимых услуг стал значительно проще и эффективнее, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."На сервисе "Профессионалы экспорта" уже предоставляют свои услуги более 120 бизнес-партнеров транспортных услуг Российского экспортного центра. Партнерство с такими компаниями обеспечивает широкий географический охват и возможность доставки груза практически в любую точку мира", - говорится в сообщении.Там добавляется, что все этапы - от подачи заявки и заключения договора до формирования закрывающих документов - ведутся в удобном онлайн-формате, позволяя экономить ресурсы и время предприятий.РЭЦ отмечает, что получение услуги по организации полного цикла перевозки максимально удобно и просто через сервис "Профессионалы экспорта".Компания получает полный цикл логистических услуг, включая организацию перевозки, экспедирование, складское хранение, обработку грузов, погрузочно-разгрузочные работы, аренду перевозочного оборудования.После выполнения перевозки предоставляются необходимые подтверждающие документы.Кроме того, на сервисе "Профессионалы экспорта" компаниям сегмента МСП доступны услуги региональных Центров поддержки экспорта с господдержкой. Среди них - организация транспортировки продукции. Экспортно-ориентированные компании могут воспользоваться помощью в организации транспортировки продукции и, помимо возможности выбора подходящих логистических операторов, также рассчитывать на компенсацию до 80% стоимости транспортировки товаров до границы РФ. Этот вид поддержки обеспечивает удобство и надежность выбора логистического оператора, а компенсация стоимости его услуг помогает сократить издержки на транспортировку товаров и, таким образом, усилить конкурентные преимущества экспортера.Узнать же индикативную стоимость перевозки и сопутствующих услуг для транспортировки груза за рубеж и ввоза груза в Россию можно, воспользовавшись бесплатной консультацией по логистике.Для устранения логистических барьеров и развития проекта "Агроэкспресс" на платформе "Мой экспорт" доступна услуга комплексной международной перевозки сельскохозяйственной продукции. Сервис является совместной разработкой РЭЦ и АО "РЖД Логистика".Сервис предоставляет необходимую информацию и доступ к документам для компенсации затрат на перевозку сельхозпродукции. Для использования сервиса нужно зарегистрироваться на портале "Мой экспорт", заполнить заявку на перевозку и оплатить счет. Все документы оформляются в электронном виде.
https://ria.ru/20240607/yurisprudentsiya-1951291596.html
https://ria.ru/20240607/mekhanizm-1951403095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), ржд, технологии, доставка, вэб.рф (вэб)
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), РЖД, Технологии, доставка, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сегодня важнейшим аспектом успешной работы на международном рынке становится организация логистики, благодаря государственной цифровой платформе "Мой экспорт" доступ к полному спектру необходимых услуг стал значительно проще и эффективнее, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
«
"На сервисе "Профессионалы экспорта" уже предоставляют свои услуги более 120 бизнес-партнеров транспортных услуг Российского экспортного центра. Партнерство с такими компаниями обеспечивает широкий географический охват и возможность доставки груза практически в любую точку мира", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что все этапы - от подачи заявки и заключения договора до формирования закрывающих документов - ведутся в удобном онлайн-формате, позволяя экономить ресурсы и время предприятий.
РЭЦ отмечает, что получение услуги по организации полного цикла перевозки максимально удобно и просто через сервис "Профессионалы экспорта".
Компания получает полный цикл логистических услуг, включая организацию перевозки, экспедирование, складское хранение, обработку грузов, погрузочно-разгрузочные работы, аренду перевозочного оборудования.
После выполнения перевозки предоставляются необходимые подтверждающие документы.
Кроме того, на сервисе "Профессионалы экспорта" компаниям сегмента МСП доступны услуги региональных Центров поддержки экспорта с господдержкой. Среди них - организация транспортировки продукции. Экспортно-ориентированные компании могут воспользоваться помощью в организации транспортировки продукции и, помимо возможности выбора подходящих логистических операторов, также рассчитывать на компенсацию до 80% стоимости транспортировки товаров до границы РФ. Этот вид поддержки обеспечивает удобство и надежность выбора логистического оператора, а компенсация стоимости его услуг помогает сократить издержки на транспортировку товаров и, таким образом, усилить конкурентные преимущества экспортера.
Узнать же индикативную стоимость перевозки и сопутствующих услуг для транспортировки груза за рубеж и ввоза груза в Россию можно, воспользовавшись бесплатной консультацией по логистике.
Для устранения логистических барьеров и развития проекта "Агроэкспресс" на платформе "Мой экспорт" доступна услуга комплексной международной перевозки сельскохозяйственной продукции. Сервис является совместной разработкой РЭЦ и АО "РЖД Логистика
".
Сервис предоставляет необходимую информацию и доступ к документам для компенсации затрат на перевозку сельхозпродукции. Для использования сервиса нужно зарегистрироваться на портале "Мой экспорт", заполнить заявку на перевозку и оплатить счет. Все документы оформляются в электронном виде.