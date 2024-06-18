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Счетная палата оценила зависимость бюджетов регионов от поддержки центра - РИА Новости, 18.06.2024
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10:50 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/regiony-1953598287.html
Счетная палата оценила зависимость бюджетов регионов от поддержки центра
Счетная палата оценила зависимость бюджетов регионов от поддержки центра - РИА Новости, 18.06.2024
Счетная палата оценила зависимость бюджетов регионов от поддержки центра
Бюджеты российских регионов все еще в значительной степени зависят от поддержки из федерального центра, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:50
2024-06-18T10:50
экономика
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бюджеты российских регионов все еще в значительной степени зависят от поддержки из федерального центра, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета РФ за 2023 год. "Сохраняется значительная зависимость региональных бюджетов от предоставления финансовой помощи из федерального бюджета. Доходы в 23 субъектах Российской Федерации более чем на 40% сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в документе. При этом, по данным аудиторов, в 2023 году изменилась структура межбюджетных трансфертов: удельный вес дотаций увеличился с 28,7% до 39,5%. Наибольший удельный вес - 40% в общем объеме межбюджетных трансфертов - приходится на субсидии. "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации по сравнению с 2022 годом увеличены на 64,3 миллиарда рублей, или на 8,5%, и составили 822,9 миллиарда рублей", - указывают авторы. В целом за 2023 год консолидированные бюджеты субъектов РФ были исполнены с дефицитом в 200 миллиардов рублей против профицита в 50,6 миллиарда рублей годом ранее. При этом доходы регионов увеличились в прошлом году на 2,6 триллиона рублей, или на 13,5%, а расходы выросли на 2,9 триллиона рублей, или на 14,8%. "Количество субъектов Российской Федерации, исполнивших консолидированный бюджет с дефицитом, увеличилось с 50 до 55, количество регионов, исполнение бюджетов которых сложилось с профицитом, снизилось с 36 до 35", - говорится в отчете. Увеличилась и задолженность регионов перед бюджетом РФ. Общий объем госдолга субъектов РФ за 2023 год увеличился на 432 миллиарда рублей, или на 15,5%, и составил 3,22 триллиона рублей. Его основная часть - 77,6% - пришлась на задолженность по бюджетным кредитам.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Счетная палата оценила зависимость бюджетов регионов от поддержки центра

Счетная палата: бюджеты регионов все еще зависят от поддержки из центра

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бюджеты российских регионов все еще в значительной степени зависят от поддержки из федерального центра, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета РФ за 2023 год.
"Сохраняется значительная зависимость региональных бюджетов от предоставления финансовой помощи из федерального бюджета. Доходы в 23 субъектах Российской Федерации более чем на 40% сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в документе.
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При этом, по данным аудиторов, в 2023 году изменилась структура межбюджетных трансфертов: удельный вес дотаций увеличился с 28,7% до 39,5%. Наибольший удельный вес - 40% в общем объеме межбюджетных трансфертов - приходится на субсидии.
"Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации по сравнению с 2022 годом увеличены на 64,3 миллиарда рублей, или на 8,5%, и составили 822,9 миллиарда рублей", - указывают авторы.
В целом за 2023 год консолидированные бюджеты субъектов РФ были исполнены с дефицитом в 200 миллиардов рублей против профицита в 50,6 миллиарда рублей годом ранее. При этом доходы регионов увеличились в прошлом году на 2,6 триллиона рублей, или на 13,5%, а расходы выросли на 2,9 триллиона рублей, или на 14,8%.
"Количество субъектов Российской Федерации, исполнивших консолидированный бюджет с дефицитом, увеличилось с 50 до 55, количество регионов, исполнение бюджетов которых сложилось с профицитом, снизилось с 36 до 35", - говорится в отчете.
Увеличилась и задолженность регионов перед бюджетом РФ. Общий объем госдолга субъектов РФ за 2023 год увеличился на 432 миллиарда рублей, или на 15,5%, и составил 3,22 триллиона рублей. Его основная часть - 77,6% - пришлась на задолженность по бюджетным кредитам.
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