https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953608133.html

Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом

Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом - РИА Новости, 18.06.2024

Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом

Проведение мероприятий Всемирного фестиваля молодежи за рубежом, в дружественных странах, обсуждается, заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:28

2024-06-18T11:28

2024-06-18T11:33

россия

ксения разуваева

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930502271_0:283:2974:1957_1920x0_80_0_0_1a8f32c03c1ba70dc5322fb0e1c8cdc0.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Проведение мероприятий Всемирного фестиваля молодежи за рубежом, в дружественных странах, обсуждается, заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Точно - да, - сказала Разуваева, отвечая на вопрос о возможности проведения мероприятий Всемирного фестиваля молодежи за пределами России, в дружественных странах. - Потому что, та сеть людей, о которых я говорила (в контексте фестиваля - ред.), это не просто люди - за ними стоят и сообщества, и организации. В общей сложности по итогам фестиваля это порядка 500 организаций в разных концах планеты, которые сегодня работают вместе с Россией. Поэтому мы такого варианта не исключаем". Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.

https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953596315.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)