https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953608133.html
Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом
Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом - РИА Новости, 18.06.2024
Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом
Проведение мероприятий Всемирного фестиваля молодежи за рубежом, в дружественных странах, обсуждается, заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:28
2024-06-18T11:28
2024-06-18T11:33
россия
ксения разуваева
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930502271_0:283:2974:1957_1920x0_80_0_0_1a8f32c03c1ba70dc5322fb0e1c8cdc0.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Проведение мероприятий Всемирного фестиваля молодежи за рубежом, в дружественных странах, обсуждается, заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Точно - да, - сказала Разуваева, отвечая на вопрос о возможности проведения мероприятий Всемирного фестиваля молодежи за пределами России, в дружественных странах. - Потому что, та сеть людей, о которых я говорила (в контексте фестиваля - ред.), это не просто люди - за ними стоят и сообщества, и организации. В общей сложности по итогам фестиваля это порядка 500 организаций в разных концах планеты, которые сегодня работают вместе с Россией. Поэтому мы такого варианта не исключаем". Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953596315.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930502271_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_cbdefea987a26969b7cdad1b6d297f5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Ксения Разуваева, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом
Разуваева: проведение ВФМ за рубежом обсуждается, возможность точно есть