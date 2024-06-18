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Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом - РИА Новости, 18.06.2024
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11:28 18.06.2024 (обновлено: 11:33 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953608133.html
Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом
Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом - РИА Новости, 18.06.2024
Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом
Проведение мероприятий Всемирного фестиваля молодежи за рубежом, в дружественных странах, обсуждается, заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:28
2024-06-18T11:33
россия
ксения разуваева
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Проведение мероприятий Всемирного фестиваля молодежи за рубежом, в дружественных странах, обсуждается, заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Точно - да, - сказала Разуваева, отвечая на вопрос о возможности проведения мероприятий Всемирного фестиваля молодежи за пределами России, в дружественных странах. - Потому что, та сеть людей, о которых я говорила (в контексте фестиваля - ред.), это не просто люди - за ними стоят и сообщества, и организации. В общей сложности по итогам фестиваля это порядка 500 организаций в разных концах планеты, которые сегодня работают вместе с Россией. Поэтому мы такого варианта не исключаем". Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
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россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Ксения Разуваева, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Разуваева: возможно проведение Всемирного фестиваля молодежи за рубежом

Разуваева: проведение ВФМ за рубежом обсуждается, возможность точно есть

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Росмолодежи Ксения Разуваева
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Проведение мероприятий Всемирного фестиваля молодежи за рубежом, в дружественных странах, обсуждается, заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
"Точно - да, - сказала Разуваева, отвечая на вопрос о возможности проведения мероприятий Всемирного фестиваля молодежи за пределами России, в дружественных странах. - Потому что, та сеть людей, о которых я говорила (в контексте фестиваля - ред.), это не просто люди - за ними стоят и сообщества, и организации. В общей сложности по итогам фестиваля это порядка 500 организаций в разных концах планеты, которые сегодня работают вместе с Россией. Поэтому мы такого варианта не исключаем".
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
Участники церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В Росмолодежи рассказали, где будет проходить Всемирный фестиваль молодежи
10:42
 
РоссияКсения РазуваеваВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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