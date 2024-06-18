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Росмолодежь столкнулась с большим количеством неприятных инцидентов на ВФМ - РИА Новости, 18.06.2024
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11:06 18.06.2024 (обновлено: 12:34 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953603107.html
Росмолодежь столкнулась с большим количеством неприятных инцидентов на ВФМ
Росмолодежь столкнулась с большим количеством неприятных инцидентов на ВФМ - РИА Новости, 18.06.2024
Росмолодежь столкнулась с большим количеством неприятных инцидентов на ВФМ
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева в интервью РИА Новости заявила, что агентство столкнулось с "большим количеством" неприятных инцидентов, связанных с шантажом РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:06
2024-06-18T12:34
австрия
великобритания
россия
ксения разуваева
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева в интервью РИА Новости заявила, что агентство столкнулось с "большим количеством" неприятных инцидентов, связанных с шантажом ряда иностранных делегаций на Всемирном фестивале молодежи со стороны руководства их стран. "Мы столкнулись с большим количеством достаточно неприятных для нас инцидентов со стороны официальных органов ряда стран - очень ограниченного количества тех, кто находится в статусе недружественных", - сказала Разуваева. Собеседница агентства обратила внимание на то, что Росмолодежь продолжает следить за судьбой делегатов в их странах. "Делегация Соединенных Штатов столкнулась с прямыми угрозами, о чем ребята достаточно открыто говорили на площадке фестиваля. Делегация из Австрии по возвращению в свою страну столкнулась с требованием об увольнении - например, если мы говорим про молодых журналистов. У кого-то была затруднена возможность продолжения обучения в высших учебных заведениях. В Великобритании обрушилась целая информационная атака в СМИ на ребят, которые приехали (на фестиваль)", - рассказала Разуваева. По ее словам, российская сторона оказывает делегатам поддержку разного рода. "Мы поддерживаем с ними неформальную связь. Кому-то нужно юридическое сопровождение, где-то мы обеспечиваем дипломатическое сопровождение, где-то адресную помощь, где-то подсвечиваем такие случаи в наших отечественных СМИ. Мы стараемся максимально ребят сопровождать", - отметила Разуваева, добавив, что в масштабах всего фестивального проекта таких случаев меньшинство. "Ни один молодой человек не должен подвергаться шантажу просто за желание путешествовать, обретать новые знакомства, новых друзей, созидать, делать что-то хорошее", - заключила собеседница агентства. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля. Читайте полный текст интервью Ксении Разуваевой&gt;&gt;
https://ria.ru/20240301/festival-1930491990.html
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австрия, великобритания, россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Австрия, Великобритания, Россия, Ксения Разуваева, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Росмолодежь столкнулась с большим количеством неприятных инцидентов на ВФМ

Разуваева: Росмолодежь столкнулась с шантажом иностранных делегаций на ВФМ

© Фото : пресс-офис ВЭФГлава Росмолодежи Ксения Разуваева
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : пресс-офис ВЭФ
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева в интервью РИА Новости заявила, что агентство столкнулось с "большим количеством" неприятных инцидентов, связанных с шантажом ряда иностранных делегаций на Всемирном фестивале молодежи со стороны руководства их стран.
"Мы столкнулись с большим количеством достаточно неприятных для нас инцидентов со стороны официальных органов ряда стран - очень ограниченного количества тех, кто находится в статусе недружественных", - сказала Разуваева.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Разуваева: иностранные участники фестиваля молодежи столкнулись с давлением
1 марта, 14:46
Собеседница агентства обратила внимание на то, что Росмолодежь продолжает следить за судьбой делегатов в их странах. "Делегация Соединенных Штатов столкнулась с прямыми угрозами, о чем ребята достаточно открыто говорили на площадке фестиваля. Делегация из Австрии по возвращению в свою страну столкнулась с требованием об увольнении - например, если мы говорим про молодых журналистов. У кого-то была затруднена возможность продолжения обучения в высших учебных заведениях. В Великобритании обрушилась целая информационная атака в СМИ на ребят, которые приехали (на фестиваль)", - рассказала Разуваева.
По ее словам, российская сторона оказывает делегатам поддержку разного рода. "Мы поддерживаем с ними неформальную связь. Кому-то нужно юридическое сопровождение, где-то мы обеспечиваем дипломатическое сопровождение, где-то адресную помощь, где-то подсвечиваем такие случаи в наших отечественных СМИ. Мы стараемся максимально ребят сопровождать", - отметила Разуваева, добавив, что в масштабах всего фестивального проекта таких случаев меньшинство. "Ни один молодой человек не должен подвергаться шантажу просто за желание путешествовать, обретать новые знакомства, новых друзей, созидать, делать что-то хорошее", - заключила собеседница агентства.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
Читайте полный текст интервью Ксении Разуваевой>>
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Иностранцы на ВФМ в Сириусе рассказали о впечатлениях о России
1 марта, 19:51
 
АвстрияВеликобританияРоссияКсения РазуваеваВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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