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В Росмолодежи рассказали, где будет проходить Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 18.06.2024
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10:42 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953596315.html
В Росмолодежи рассказали, где будет проходить Всемирный фестиваль молодежи
В Росмолодежи рассказали, где будет проходить Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 18.06.2024
В Росмолодежи рассказали, где будет проходить Всемирный фестиваль молодежи
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) будет реализовываться исключительно на федеральной территории "Сириус", заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:42
2024-06-18T10:42
россия
ксения разуваева
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) будет реализовываться исключительно на федеральной территории "Сириус", заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Большой фестиваль, который будет проходить раз в шесть лет, - конечно, это будет площадка федеральной территории "Сириус". Потому что это колоссальное наследие, это потрясающая инфраструктура, это атмосфера, это по праву настоящий город молодежи мира", - сказала Разуваева. Она уточнила, что схожие с ВФМ мероприятия будут проходить ежегодно. "В ежегодных фестивалях каждый регион сможет себя проявить, потому что у нас большая страна, везде свои особенности, своя инфраструктура, свое вдохновение для наших иностранных участников. Поэтому за проведение ежегодных фестивалей смогут побороться все регионы нашей страны", - добавила собеседница агентства. Глава Росмолодежи также заявила, что подготовка к следующему фестивалю началась еще на фестивале 2024 года. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
https://ria.ru/20240225/festival-1929380331.html
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россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Ксения Разуваева, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
В Росмолодежи рассказали, где будет проходить Всемирный фестиваль молодежи

Разуваева: ВФМ будет проходить исключительно на федеральной территории "Сириус"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус
Участники церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) будет реализовываться исключительно на федеральной территории "Сириус", заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
"Большой фестиваль, который будет проходить раз в шесть лет, - конечно, это будет площадка федеральной территории "Сириус". Потому что это колоссальное наследие, это потрясающая инфраструктура, это атмосфера, это по праву настоящий город молодежи мира", - сказала Разуваева.
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Она уточнила, что схожие с ВФМ мероприятия будут проходить ежегодно. "В ежегодных фестивалях каждый регион сможет себя проявить, потому что у нас большая страна, везде свои особенности, своя инфраструктура, свое вдохновение для наших иностранных участников. Поэтому за проведение ежегодных фестивалей смогут побороться все регионы нашей страны", - добавила собеседница агентства.
Глава Росмолодежи также заявила, что подготовка к следующему фестивалю началась еще на фестивале 2024 года.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
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