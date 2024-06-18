https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953596315.html

В Росмолодежи рассказали, где будет проходить Всемирный фестиваль молодежи

В Росмолодежи рассказали, где будет проходить Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 18.06.2024

В Росмолодежи рассказали, где будет проходить Всемирный фестиваль молодежи

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) будет реализовываться исключительно на федеральной территории "Сириус", заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:42

2024-06-18T10:42

2024-06-18T10:42

россия

ксения разуваева

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) будет реализовываться исключительно на федеральной территории "Сириус", заявила в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Большой фестиваль, который будет проходить раз в шесть лет, - конечно, это будет площадка федеральной территории "Сириус". Потому что это колоссальное наследие, это потрясающая инфраструктура, это атмосфера, это по праву настоящий город молодежи мира", - сказала Разуваева. Она уточнила, что схожие с ВФМ мероприятия будут проходить ежегодно. "В ежегодных фестивалях каждый регион сможет себя проявить, потому что у нас большая страна, везде свои особенности, своя инфраструктура, свое вдохновение для наших иностранных участников. Поэтому за проведение ежегодных фестивалей смогут побороться все регионы нашей страны", - добавила собеседница агентства. Глава Росмолодежи также заявила, что подготовка к следующему фестивалю началась еще на фестивале 2024 года. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.

https://ria.ru/20240225/festival-1929380331.html

https://ria.ru/20240301/festival-1930491990.html

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россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)