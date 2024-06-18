Италия планирует передать Украине ракеты Storm Shadow, пишут СМИ
Fatto Quotidiano: Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
© AP Photo / Lewis Joly
РИМ, 18 июн — РИА Новости. Италия может отправить на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые потенциально способны наносить удары по российской территории, пишет газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.
Передача Киеву боеприпасов большой дальности говорит об изменении политического отношения премьера Италии Джорджи Мелони к конфликту на Украине, отмечает критически настроенное к правительству издание.
По данным газеты, во время кампании перед европейскими выборами этот непопулярный в обществе вопрос не упоминался в программе партии Мелони "Братья Италии" и сама премьер об этом практически не говорила.
«
"Теперь, после голосования, при явном провале сил, сосредоточившихся на пацифистском послании, Мелони публично вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям <…> и в течение пары недель правительство издаст указ о поставке вооружений, который пропал во время избирательной кампании", — говорится в статье.
Отмечается, что министр обороны Гуидо Крозетто намерен представить вооружения, которые войдут в девятый пакет военной помощи, на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) до конца июня. В список также включат систему ПВО Samp-T, которая завершила участие в миссии в Кувейте.
Ракета Storm Shadow — совместная разработка Франции и Великобритании (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Дальность поражения — от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации.
Окончательное решение будет принято до саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.
В мае министр обороны Велкиобритании Грант Шэппс, которого цитировала газета Times, заявил, что Италия наряду с Великобританией и Францией поставляет Киеву ракеты Storm Shadow "для применения, в частности, в Крыму". Итальянское правительство не комментировало эту публикацию.
Представители официального Рима неоднократно выступали против снятия запрета на удары по территории России для украинских войск. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что страна поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем.
Список поставляемых Украине итальянских вооружений засекречен, но, согласно статьям в местных СМИ, в новый пакет также могут войти артиллерия и ракеты Stinger класса "земля — воздух".
Как предположил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, вся территория Украины вплоть до Польши может войти в санитарную зону, которая необходима, чтобы обезопасить населенные пункты России от обстрелов противника.