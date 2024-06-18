https://ria.ru/20240618/rabota-1953583632.html

Опрос показал, сколько времени россияне адаптируются на новой работе

Опрос показал, сколько времени россияне адаптируются на новой работе - РИА Новости, 18.06.2024

Опрос показал, сколько времени россияне адаптируются на новой работе

Каждый пятый россиянин (21%) адаптируется на новом месте работы примерно за месяц, свидетельствуют результаты исследования сервиса “Работа.ру”, которое есть у... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:02

2024-06-18T10:02

2024-06-18T10:02

общество

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Каждый пятый россиянин (21%) адаптируется на новом месте работы примерно за месяц, свидетельствуют результаты исследования сервиса “Работа.ру”, которое есть у РИА Новости. “Месяц - это самый популярный ответ (на вопрос, сколько нужно времени на адаптацию на новой работе - ред.), его выбрал 21% участников исследования. Чаще всего так отвечали сотрудники транспортной отрасли (28%) и строители (25%)”, - говорится в сообщении. По результатам исследования, в среднем для адаптации 19% россиян необходимо несколько дней. Среди этих респондентов чаще встречались строители (25%), работники транспортной сферы (25%) и торговли (24%). 14% участников опроса для этого хватает одной недели. Две-три недели - подходящий срок для адаптации 17% россиян, большинство из них - сотрудники IT-сферы (31%). В исследовании уточняется, что для ускорения адаптации 64% респондентов тщательно изучают новые требования и должностные обязанности. Почти половина (49%) старается показать свои лучшие личные и профессиональные стороны, 36% составляют список вопросов и задают их руководителю. “27% участников исследования предпочитают ближе познакомиться с коллегами на обедах и перекусах. 15% опрошенных проходят специальные курсы для новичков в новой компании, 9% угощают сотрудников, 5% пишут письма новым коллегам и представляются”, - говорится в документе. В исследовании, которое проходило с 27 мая по 9 июня, приняли участие 3,5 тысячи человек старше 18 лет со всех регионов России.

https://ria.ru/20231103/uvolneniya-1907082892.html

https://ria.ru/20231107/professii-1907820426.html

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общество, россия