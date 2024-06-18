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Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 18.06.2024 (обновлено: 14:14 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/pvo-1953651934.html
Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 18.06.2024
Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:32
2024-06-18T14:14
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 891 беспилотный летательный аппарат, 531 зенитный ракетный комплекс, 16 366 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 610 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 645 единиц специальной военной автомобильной техники
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки

Минобороны: ПВО за сутки сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны во время боевого дежурства
Офицеры полка противовоздушной обороны во время боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны во время боевого дежурства. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 891 беспилотный летательный аппарат, 531 зенитный ракетный комплекс, 16 366 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 610 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 645 единиц специальной военной автомобильной техники
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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