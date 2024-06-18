https://ria.ru/20240618/pvo-1953651934.html
Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 18.06.2024
Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:32
2024-06-18T13:32
2024-06-18T14:14
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 891 беспилотный летательный аппарат, 531 зенитный ракетный комплекс, 16 366 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 610 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 645 единиц специальной военной автомобильной техники
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки
Минобороны: ПВО за сутки сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника