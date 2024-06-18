https://ria.ru/20240618/pvo-1953651934.html

Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки

Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 18.06.2024

Российская ПВО сбила 24 украинских беспилотника за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:32

2024-06-18T13:32

2024-06-18T14:14

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 891 беспилотный летательный аппарат, 531 зенитный ракетный комплекс, 16 366 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 610 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 645 единиц специальной военной автомобильной техники

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)