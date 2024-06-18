https://ria.ru/20240618/putin-1953775721.html

Победа будет за Россией, заявил Путин

Победа будет за Россией, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024

Победа будет за Россией, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Народный фронт... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:34

2024-06-18T18:34

2024-06-18T19:30

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы!", отметив, что российское общество демонстрирует сплоченность и единение армии и народа. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! Приветствую участников и гостей форума-выставки, приуроченной к двухлетней годовщине деятельности фонда "Народный фронт. Все для Победы!"... Как всегда в истории в трудные годы испытаний российское многонациональное общество демонстрирует сплоченность, единение армии и народа, верность ценностям взаимопомощи и солидарности, завещанным нам предками," - заявил президент. "...Вместе мы ответим на любые вызовы. А значит – победа будет за нами", - подытожил Путин.

https://ria.ru/20240618/svo-1953774947.html

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владимир путин, россия