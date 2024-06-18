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Путин пообещал обсудить идею международного конкурса "Симфония добра" - РИА Новости, 18.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:38 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/putin-1953758265.html
Путин пообещал обсудить идею международного конкурса "Симфония добра"
Путин пообещал обсудить идею международного конкурса "Симфония добра" - РИА Новости, 18.06.2024
Путин пообещал обсудить идею международного конкурса "Симфония добра"
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым включение международного конкурса музыкального исполнительства... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:38
2024-06-18T17:38
культура
россия
владимир путин
якутск
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым включение международного конкурса музыкального исполнительства "Симфония добра" в перечень творческих конкурсов, утвержденный министерством. Путин во вторник посетил Высшую школу музыки, где пообщался с учениками образовательного учреждения. В ходе общения учащиеся рассказали президенту об идее провести первый международный конкурс музыкального исполнительства "Симфония добра". Планируется, что он охватит 1800 молодых исполнителей, призовые места из которых займут 345 человек. Руководитель школы музыки Надежда Зайкова попросила Путина включить "Симфонию добра" в перечень конкурсов министерства просвещения РФ. "С Сергеем Сергеевичем обязательно поговорю, будем считать, что вы уже в этом списке", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20240607/putin-1951494391.html
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россия, владимир путин, якутск
Культура, Россия, Владимир Путин, Якутск
Путин пообещал обсудить идею международного конкурса "Симфония добра"

Путин обещал обсудить идею международного музыкального конкурса "Симфония добра"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова в Якутске
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова в Якутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым включение международного конкурса музыкального исполнительства "Симфония добра" в перечень творческих конкурсов, утвержденный министерством.
Путин во вторник посетил Высшую школу музыки, где пообщался с учениками образовательного учреждения. В ходе общения учащиеся рассказали президенту об идее провести первый международный конкурс музыкального исполнительства "Симфония добра". Планируется, что он охватит 1800 молодых исполнителей, призовые места из которых займут 345 человек.
Руководитель школы музыки Надежда Зайкова попросила Путина включить "Симфонию добра" в перечень конкурсов министерства просвещения РФ.
"С Сергеем Сергеевичем обязательно поговорю, будем считать, что вы уже в этом списке", - отреагировал Путин.
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