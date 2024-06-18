https://ria.ru/20240618/putin-1953758265.html

Путин пообещал обсудить идею международного конкурса "Симфония добра"

Путин пообещал обсудить идею международного конкурса "Симфония добра" - РИА Новости, 18.06.2024

Путин пообещал обсудить идею международного конкурса "Симфония добра"

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым включение международного конкурса музыкального исполнительства... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:38

2024-06-18T17:38

2024-06-18T17:38

культура

россия

владимир путин

якутск

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым включение международного конкурса музыкального исполнительства "Симфония добра" в перечень творческих конкурсов, утвержденный министерством. Путин во вторник посетил Высшую школу музыки, где пообщался с учениками образовательного учреждения. В ходе общения учащиеся рассказали президенту об идее провести первый международный конкурс музыкального исполнительства "Симфония добра". Планируется, что он охватит 1800 молодых исполнителей, призовые места из которых займут 345 человек. Руководитель школы музыки Надежда Зайкова попросила Путина включить "Симфонию добра" в перечень конкурсов министерства просвещения РФ. "С Сергеем Сергеевичем обязательно поговорю, будем считать, что вы уже в этом списке", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20240607/putin-1951494391.html

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россия, владимир путин, якутск