https://ria.ru/20240618/putin-1953755520.html

Путин назвал двух любимых классических композиторов

Путин назвал двух любимых классических композиторов - РИА Новости, 18.06.2024

Путин назвал двух любимых классических композиторов

Президент РФ Владимир Путин включил Петра Чайковского и Вольфганга Моцарта в число своих любимых классических композиторов. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:27

2024-06-18T17:27

2024-06-18T17:27

культура

россия

якутск

владимир путин

петр чайковский

франц шуберт

общество

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ЯКУТСК 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил Петра Чайковского и Вольфганга Моцарта в число своих любимых классических композиторов. Путин во вторник посетил Высшую школу музыки в Якутске, где пообщался с учениками образовательного учреждения. В ходе общения учащиеся спросили у президента, какие композиторы являются его любимыми. "Русская классика - Чайковский конечно, зарубежная - Моцарт. Такие сложные композиторы как Вагнер, конечно, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя", - ответил Путин. Он также отметил, что ему нравятся композиции Франца Шуберта. "Мне очень нравится фортепианная музыка. У нас много хорошей музыки. Время от времени я с удовольствием слушаю музыку", - добавил Путин. В ходе общения Путин также попросил одну из учениц сыграть на флейте и похвалил ее: "Супер!". Глава государства отметил, что музыка - это удивительное искусство. "И в этом смысле оно абсолютно интернационально. То, что наша страна, многонациональная страна, и то, что мы имеем возможность, в том числе посредством музыки, лучше узнавать друг друга - в этом и заключается огромная роль искусства, музыкального искусства для создания единого культурного пространства", - добавил Путин. Также глава государства вспомнил историю о том, как он посещал в первый раз Высшую школу музыки, и после рабочих мероприятий во время ужина представители руководства региона предложили спеть. "Я воспринял это как шутку. Все как затянули, я думал, что, я не знаю, я в оперном театре. На голоса начали раскладывать. Отсюда у меня первые впечатления о творческом начале и культуре Якутии", - сказал Путин. После общения с учениками Высшей школы музыки Путин сделал с ними общее фото.

https://ria.ru/20240618/stadion-1953689472.html

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Владимир Путин в Высшей школе музыки имени В.А. Босикова в Якутске Владимир Путин в Высшей школе музыки имени В.А. Босикова в Якутске 2024-06-18T17:27 true PT1M32S

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россия, якутск, владимир путин, петр чайковский, франц шуберт, общество