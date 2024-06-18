https://ria.ru/20240618/putin-1953755520.html
Путин назвал двух любимых классических композиторов
Путин назвал двух любимых классических композиторов - РИА Новости, 18.06.2024
Путин назвал двух любимых классических композиторов
Президент РФ Владимир Путин включил Петра Чайковского и Вольфганга Моцарта в число своих любимых классических композиторов. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:27
2024-06-18T17:27
2024-06-18T17:27
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якутск
владимир путин
петр чайковский
франц шуберт
общество
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ЯКУТСК 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил Петра Чайковского и Вольфганга Моцарта в число своих любимых классических композиторов. Путин во вторник посетил Высшую школу музыки в Якутске, где пообщался с учениками образовательного учреждения. В ходе общения учащиеся спросили у президента, какие композиторы являются его любимыми. "Русская классика - Чайковский конечно, зарубежная - Моцарт. Такие сложные композиторы как Вагнер, конечно, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя", - ответил Путин. Он также отметил, что ему нравятся композиции Франца Шуберта. "Мне очень нравится фортепианная музыка. У нас много хорошей музыки. Время от времени я с удовольствием слушаю музыку", - добавил Путин. В ходе общения Путин также попросил одну из учениц сыграть на флейте и похвалил ее: "Супер!". Глава государства отметил, что музыка - это удивительное искусство. "И в этом смысле оно абсолютно интернационально. То, что наша страна, многонациональная страна, и то, что мы имеем возможность, в том числе посредством музыки, лучше узнавать друг друга - в этом и заключается огромная роль искусства, музыкального искусства для создания единого культурного пространства", - добавил Путин. Также глава государства вспомнил историю о том, как он посещал в первый раз Высшую школу музыки, и после рабочих мероприятий во время ужина представители руководства региона предложили спеть. "Я воспринял это как шутку. Все как затянули, я думал, что, я не знаю, я в оперном театре. На голоса начали раскладывать. Отсюда у меня первые впечатления о творческом начале и культуре Якутии", - сказал Путин. После общения с учениками Высшей школы музыки Путин сделал с ними общее фото.
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Владимир Путин в Высшей школе музыки имени В.А. Босикова в Якутске
Владимир Путин в Высшей школе музыки имени В.А. Босикова в Якутске
2024-06-18T17:27
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россия, якутск, владимир путин, петр чайковский, франц шуберт, общество
Культура, Россия, Якутск, Владимир Путин, Петр Чайковский, Франц Шуберт, Общество
Путин назвал двух любимых классических композиторов
Путин включил Чайковского и Моцарта в число любимых классических композиторов
ЯКУТСК 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил Петра Чайковского и Вольфганга Моцарта в число своих любимых классических композиторов.
Путин во вторник посетил Высшую школу музыки в Якутске
, где пообщался с учениками образовательного учреждения. В ходе общения учащиеся спросили у президента, какие композиторы являются его любимыми.
"Русская классика - Чайковский конечно, зарубежная - Моцарт. Такие сложные композиторы как Вагнер, конечно, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя", - ответил Путин. Он также отметил, что ему нравятся композиции Франца Шуберта
.
"Мне очень нравится фортепианная музыка. У нас много хорошей музыки. Время от времени я с удовольствием слушаю музыку", - добавил Путин.
В ходе общения Путин также попросил одну из учениц сыграть на флейте и похвалил ее: "Супер!". Глава государства отметил, что музыка - это удивительное искусство.
"И в этом смысле оно абсолютно интернационально. То, что наша страна, многонациональная страна, и то, что мы имеем возможность, в том числе посредством музыки, лучше узнавать друг друга - в этом и заключается огромная роль искусства, музыкального искусства для создания единого культурного пространства", - добавил Путин.
Также глава государства вспомнил историю о том, как он посещал в первый раз Высшую школу музыки, и после рабочих мероприятий во время ужина представители руководства региона предложили спеть.
"Я воспринял это как шутку. Все как затянули, я думал, что, я не знаю, я в оперном театре. На голоса начали раскладывать. Отсюда у меня первые впечатления о творческом начале и культуре Якутии", - сказал Путин.
После общения с учениками Высшей школы музыки Путин сделал с ними общее фото.