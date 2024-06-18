https://ria.ru/20240618/putin-1953748433.html

Путин пообещал помочь со строительством в Высшей школе музыки в Якутске

Путин пообещал помочь со строительством в Высшей школе музыки в Якутске - РИА Новости, 18.06.2024

Путин пообещал помочь со строительством в Высшей школе музыки в Якутске

Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь Якутску в реализации проекта строительства второй очереди комплекса зданий Высшей школы музыки. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:06

2024-06-18T17:06

2024-06-18T17:06

общество

якутск

россия

дальний восток

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь Якутску в реализации проекта строительства второй очереди комплекса зданий Высшей школы музыки. Путин во вторник посетил Высшую школу музыки, где пообщался с учениками образовательного учреждения. В ходе общения дети задали президенту вопрос о том, приедет ли он на открытие второй очереди комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутске в 2026 году. "Надеюсь, что все планы, которые мы сверстали по поводу развития этой школы, будут реализованы. Я постараюсь приехать, но еще больше постараюсь, чтобы проект развития вашей школы музыки был реализован", - ответил Путин. В ходе визита в школу музыки руководитель Надежда Зайкова ознакомила Путина с проектом новой очереди. Она напомнила, что 27 апреля состоялась торжественная установка первой сваи, и попросила решить вопрос с федеральным финансированием строительства. Высшая школа музыки была создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году и объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов. Учреждение является одним из ведущих вузов по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке. В 2023 году в учреждении был обновлен парк музыкальных инструментов на общую сумму свыше 22 миллионов рублей, из которых 16 миллионов рублей были выделены из средств федерального бюджета. В 2021 году была разработана проектно-сметная документация строительства второй очереди комплекса зданий Высшей школы музыки, 27 апреля состоялась торжественная установка первой сваи.

https://ria.ru/20240618/putin-1953682851.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953621019.html

https://ria.ru/20240618/yakutiya-1953675056.html

якутск

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общество, якутск, россия, дальний восток, владимир путин, михаил николаев