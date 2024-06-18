Путин посетил Высшую школу музыки в Якутске
Путин приехал в Высшую школу музыки имени В.А. Босикова в Якутске
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова в Якутске. 18 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова в Якутске. 18 июня 2024
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Высшую школу музыки имени В.А. Босикова (ВШМ) в Якутске.
В ходе визита президент РФ пообщается с учащимися и со студентами ВШМ.
Высшая школа музыки была создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году и объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов. Учреждение является одним из ведущих вузов по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке.
За время работы ВШМ образование получили 515 человек, сообщается в справочной информации пресс-службы Кремля, подготовленной к мероприятию. В настоящее время обучение проходят 279 человек.
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"За 30 лет учащиеся и студенты ВШМ более 1000 раз завоевывали Гран-при, получали звания лауреатов и дипломантов межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов молодых музыкантов-исполнителей", - сообщается в справочных материалах.
В 2023 году в учреждении был обновлен парк музыкальных инструментов на общую сумму свыше 22 миллионов рублей, из которых 16 миллионов рублей были выделены из средств федерального бюджета. В 2021 году была разработана проектно-сметная документация строительства второй очереди комплекса зданий Высшей школы музыки, 27 апреля состоялась торжественная установка первой сваи.