https://ria.ru/20240618/putin-1953689123.html

Путин посетил Высшую школу музыки в Якутске

Путин посетил Высшую школу музыки в Якутске - РИА Новости, 18.06.2024

Путин посетил Высшую школу музыки в Якутске

Президент РФ Владимир Путин приехал в Высшую школу музыки имени В.А. Босикова (ВШМ) в Якутске. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:07

2024-06-18T15:07

2024-06-18T16:56

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якутск

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Высшую школу музыки имени В.А. Босикова (ВШМ) в Якутске. В ходе визита президент РФ пообщается с учащимися и со студентами ВШМ. Высшая школа музыки была создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году и объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов. Учреждение является одним из ведущих вузов по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке. За время работы ВШМ образование получили 515 человек, сообщается в справочной информации пресс-службы Кремля, подготовленной к мероприятию. В настоящее время обучение проходят 279 человек. "За 30 лет учащиеся и студенты ВШМ более 1000 раз завоевывали Гран-при, получали звания лауреатов и дипломантов межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов молодых музыкантов-исполнителей", - сообщается в справочных материалах. В 2023 году в учреждении был обновлен парк музыкальных инструментов на общую сумму свыше 22 миллионов рублей, из которых 16 миллионов рублей были выделены из средств федерального бюджета. В 2021 году была разработана проектно-сметная документация строительства второй очереди комплекса зданий Высшей школы музыки, 27 апреля состоялась торжественная установка первой сваи.

https://ria.ru/20240618/putin-1953571517.html

https://ria.ru/20240617/putin-1953377218.html

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общество, россия, якутск, дальний восток, владимир путин, михаил николаев