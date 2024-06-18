Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил Высшую школу музыки в Якутске - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:07 18.06.2024 (обновлено: 16:56 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/putin-1953689123.html
Путин посетил Высшую школу музыки в Якутске
Путин посетил Высшую школу музыки в Якутске - РИА Новости, 18.06.2024
Путин посетил Высшую школу музыки в Якутске
Президент РФ Владимир Путин приехал в Высшую школу музыки имени В.А. Босикова (ВШМ) в Якутске. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:07
2024-06-18T16:56
культура
общество
россия
якутск
дальний восток
владимир путин
михаил николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953742793_0:160:3120:1915_1920x0_80_0_0_45bb0288c02280ac6e650a1246af0a1c.jpg
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Высшую школу музыки имени В.А. Босикова (ВШМ) в Якутске. В ходе визита президент РФ пообщается с учащимися и со студентами ВШМ. Высшая школа музыки была создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году и объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов. Учреждение является одним из ведущих вузов по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке. За время работы ВШМ образование получили 515 человек, сообщается в справочной информации пресс-службы Кремля, подготовленной к мероприятию. В настоящее время обучение проходят 279 человек. "За 30 лет учащиеся и студенты ВШМ более 1000 раз завоевывали Гран-при, получали звания лауреатов и дипломантов межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов молодых музыкантов-исполнителей", - сообщается в справочных материалах. В 2023 году в учреждении был обновлен парк музыкальных инструментов на общую сумму свыше 22 миллионов рублей, из которых 16 миллионов рублей были выделены из средств федерального бюджета. В 2021 году была разработана проектно-сметная документация строительства второй очереди комплекса зданий Высшей школы музыки, 27 апреля состоялась торжественная установка первой сваи.
https://ria.ru/20240618/putin-1953571517.html
https://ria.ru/20240617/putin-1953377218.html
россия
якутск
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953742793_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_2f4a3a91d06994bb72cf2ce13637ed3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, якутск, дальний восток, владимир путин, михаил николаев
Культура, Общество, Россия, Якутск, Дальний Восток, Владимир Путин, Михаил Николаев
Путин посетил Высшую школу музыки в Якутске

Путин приехал в Высшую школу музыки имени В.А. Босикова в Якутске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова в Якутске. 18 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова в Якутске. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова в Якутске. 18 июня 2024
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Высшую школу музыки имени В.А. Босикова (ВШМ) в Якутске.
В ходе визита президент РФ пообщается с учащимися и со студентами ВШМ.
Прибытие Путина в Якутск
Путин прилетел в Якутск, откуда позднее отправится в КНДР
Вчера, 09:00
Высшая школа музыки была создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году и объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов. Учреждение является одним из ведущих вузов по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке.
За время работы ВШМ образование получили 515 человек, сообщается в справочной информации пресс-службы Кремля, подготовленной к мероприятию. В настоящее время обучение проходят 279 человек.
«
"За 30 лет учащиеся и студенты ВШМ более 1000 раз завоевывали Гран-при, получали звания лауреатов и дипломантов межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов молодых музыкантов-исполнителей", - сообщается в справочных материалах.
В 2023 году в учреждении был обновлен парк музыкальных инструментов на общую сумму свыше 22 миллионов рублей, из которых 16 миллионов рублей были выделены из средств федерального бюджета. В 2021 году была разработана проектно-сметная документация строительства второй очереди комплекса зданий Высшей школы музыки, 27 апреля состоялась торжественная установка первой сваи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Путин совершит рабочую поездку в Якутск, сообщили в Кремле
17 июня, 12:04
 
КультураОбществоРоссияЯкутскДальний ВостокВладимир ПутинМихаил Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала