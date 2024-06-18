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Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии
Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии - РИА Новости, 18.06.2024
Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии
Президент России Владимир Путин однажды в Якутии чуть не отморозил себе уши, об этом российский лидер заявил во время своего визита в регион 18 июня. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:54
2024-06-18T14:54
2024-06-18T17:01
политика
россия
владимир путин
ким чен ын
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин однажды в Якутии чуть не отморозил себе уши, об этом российский лидер заявил во время своего визита в регион 18 июня.По словам президента, температура тогда опустилась до -50°C."До ушей боялся дотрагиваться, думал, сломаются уши", — отметил он.Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.
https://ria.ru/20240618/putin-1953676304.html
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"Думал, сломаются уши" – Путин о холодах в Якутии
"Думал, сломаются уши" – Путин о холодах в Якутии.
2024-06-18T14:54
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РИА Новости
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политика, россия, владимир путин, ким чен ын, республика саха (якутия)
Политика, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Республика Саха (Якутия)
Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии
Владимир Путин рассказал, как боялся отморозить уши в Якутске в -50°C