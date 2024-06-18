https://ria.ru/20240618/putin-1953682851.html

Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии

Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии - РИА Новости, 18.06.2024

Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии

Президент России Владимир Путин однажды в Якутии чуть не отморозил себе уши, об этом российский лидер заявил во время своего визита в регион 18 июня. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:54

2024-06-18T14:54

2024-06-18T17:01

политика

россия

владимир путин

ким чен ын

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин однажды в Якутии чуть не отморозил себе уши, об этом российский лидер заявил во время своего визита в регион 18 июня.По словам президента, температура тогда опустилась до -50°C."До ушей боялся дотрагиваться, думал, сломаются уши", — отметил он.Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.

https://ria.ru/20240618/putin-1953676304.html

россия

республика саха (якутия)

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"Думал, сломаются уши" – Путин о холодах в Якутии "Думал, сломаются уши" – Путин о холодах в Якутии. 2024-06-18T14:54 true PT0M08S

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политика, россия, владимир путин, ким чен ын, республика саха (якутия)