Рейтинг@Mail.ru
Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 18.06.2024 (обновлено: 17:01 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/putin-1953682851.html
Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии
Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии - РИА Новости, 18.06.2024
Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии
Президент России Владимир Путин однажды в Якутии чуть не отморозил себе уши, об этом российский лидер заявил во время своего визита в регион 18 июня. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:54
2024-06-18T17:01
политика
россия
владимир путин
ким чен ын
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953644195_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b66db13178a752a444918896d9b63872.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин однажды в Якутии чуть не отморозил себе уши, об этом российский лидер заявил во время своего визита в регион 18 июня.По словам президента, температура тогда опустилась до -50°C."До ушей боялся дотрагиваться, думал, сломаются уши", — отметил он.Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.
https://ria.ru/20240618/putin-1953676304.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Думал, сломаются уши" – Путин о холодах в Якутии
"Думал, сломаются уши" – Путин о холодах в Якутии.
2024-06-18T14:54
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953644195_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_093067cb584c4fe25f0741d8a1073a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, ким чен ын, республика саха (якутия)
Политика, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Республика Саха (Якутия)
Путин вспомнил, как чуть не отморозил уши в Якутии

Владимир Путин рассказал, как боялся отморозить уши в Якутске в -50°C

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин однажды в Якутии чуть не отморозил себе уши, об этом российский лидер заявил во время своего визита в регион 18 июня.
По словам президента, температура тогда опустилась до -50°C.
«
"До ушей боялся дотрагиваться, думал, сломаются уши", — отметил он.
Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.
Прибытие Путина в Якутск
Кремль опубликовал кадры прибытия Путина на Ил-96 в Якутию
Вчера, 14:38
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала