https://ria.ru/20240618/putin-1953678658.html

Путин: жизнь в новых регионах должна улучшиться от воссоединения с Россией

Путин: жизнь в новых регионах должна улучшиться от воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.06.2024

Путин: жизнь в новых регионах должна улучшиться от воссоединения с Россией

Люди в новых регионах РФ должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни, заявил глава государства Владимир Путин, отметив,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:42

2024-06-18T14:42

2024-06-18T15:00

россия

общество

владимир путин

айсен николаев

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Люди в новых регионах РФ должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни, заявил глава государства Владимир Путин, отметив, что уровень медицины там был достаточно скромным."Люди (в новых регионах РФ - ред.) должны почувствовать, что воссоединение с Россией носит не только национально-культурологический, но дает возможность поднять уровень жизни", - сказал Путин на встрече с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

https://ria.ru/20240618/putin-1953607117.html

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россия, общество, владимир путин, айсен николаев