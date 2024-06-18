https://ria.ru/20240618/putin-1953678658.html
Путин: жизнь в новых регионах должна улучшиться от воссоединения с Россией
Путин: жизнь в новых регионах должна улучшиться от воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
Путин: жизнь в новых регионах должна улучшиться от воссоединения с Россией
Люди в новых регионах РФ должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни, заявил глава государства Владимир Путин, отметив,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:42
2024-06-18T14:42
2024-06-18T15:00
россия
общество
владимир путин
айсен николаев
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Люди в новых регионах РФ должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни, заявил глава государства Владимир Путин, отметив, что уровень медицины там был достаточно скромным."Люди (в новых регионах РФ - ред.) должны почувствовать, что воссоединение с Россией носит не только национально-культурологический, но дает возможность поднять уровень жизни", - сказал Путин на встрече с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.
https://ria.ru/20240618/putin-1953607117.html
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россия, общество, владимир путин, айсен николаев
Россия, Общество, Владимир Путин, Айсен Николаев
Путин: жизнь в новых регионах должна улучшиться от воссоединения с Россией
Путин: новые регионы должны почувствовать улучшение жизни от воссоединения с РФ