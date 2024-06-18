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Кремль опубликовал кадры прибытия Путина на Ил-76 в Якутию - РИА Новости, 18.06.2024
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14:38 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/putin-1953676304.html
Кремль опубликовал кадры прибытия Путина на Ил-76 в Якутию
Кремль опубликовал кадры прибытия Путина на Ил-76 в Якутию - РИА Новости, 18.06.2024
Кремль опубликовал кадры прибытия Путина на Ил-76 в Якутию
Появились кадры прибытия президента России Владимира Путина в Якутию. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:38
2024-06-18T14:38
россия
якутск
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Появились кадры прибытия президента России Владимира Путина в Якутию.На записи показано, как сначала самолет главы государства Ил-76 приземляется в аэропорту Якутска, затем как он спускается с трапа, где его ждет руководство российского региона.Во время визита в Якутию Путин ознакомился с достижениями республики в IT и креативной отрасли. Также президент пообщался с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, решившими работать на Дальнем Востоке.Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.
https://ria.ru/20240618/putin-1953648931.html
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Прибытие Путина в Якутск
Прибытие Путина в Якутск
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россия, якутск, владимир путин
Россия, Якутск, Владимир Путин

Кремль опубликовал кадры прибытия Путина на Ил-76 в Якутию

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ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Появились кадры прибытия президента России Владимира Путина в Якутию.
На записи показано, как сначала самолет главы государства Ил-76 приземляется в аэропорту Якутска, затем как он спускается с трапа, где его ждет руководство российского региона.

Во время визита в Якутию Путин ознакомился с достижениями республики в IT и креативной отрасли. Также президент пообщался с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, решившими работать на Дальнем Востоке.

Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.
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РоссияЯкутскВладимир Путин
 
 
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