Кремль опубликовал кадры прибытия Путина на Ил-76 в Якутию

ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Появились кадры прибытия президента России Владимира Путина в Якутию.
На записи показано, как сначала самолет главы государства Ил-76 приземляется в аэропорту Якутска, затем как он спускается с трапа, где его ждет руководство российского региона.
Во время визита в Якутию Путин ознакомился с достижениями республики в IT и креативной отрасли. Также президент пообщался с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, решившими работать на Дальнем Востоке.
Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.
Во время визита в Якутию Путин ознакомился с достижениями республики в IT и креативной отрасли. Также президент пообщался с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, решившими работать на Дальнем Востоке.
Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.