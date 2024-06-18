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Путин пообещал освободить от налогов выплату "Земскому работнику культуры" - РИА Новости, 18.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:30 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/putin-1953651225.html
Путин пообещал освободить от налогов выплату "Земскому работнику культуры"
Путин пообещал освободить от налогов выплату "Земскому работнику культуры" - РИА Новости, 18.06.2024
Путин пообещал освободить от налогов выплату "Земскому работнику культуры"
Президент РФ Владимир Путин пообещал освободить от налогов выплаты по программе "Земский работник культуры". РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:30
2024-06-18T13:30
культура
общество
россия
дальний восток
донбасс
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал освободить от налогов выплаты по программе "Земский работник культуры". "Это сам Бог велел. По врачам приняли решение, по педагогам приняли, аналогичное решение, безусловно, должно быть принято и по работникам культуры. Само собой, обязательно это сделаем", - ответил Путин на вопрос представителя Республики Саха (Якутия) о том, будут ли распространяться льготы по налогообложению на участников программы "Земский работник культуры". Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше. Выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
https://ria.ru/20240229/putin-1930232584.html
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общество, россия, дальний восток, донбасс, владимир путин
Культура, Общество, Россия, Дальний Восток, Донбасс, Владимир Путин
Путин пообещал освободить от налогов выплату "Земскому работнику культуры"

Путин пообещал освободить от налогов выплаты по "Земскому работнику культуры"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал освободить от налогов выплаты по программе "Земский работник культуры".
«
"Это сам Бог велел. По врачам приняли решение, по педагогам приняли, аналогичное решение, безусловно, должно быть принято и по работникам культуры. Само собой, обязательно это сделаем", - ответил Путин на вопрос представителя Республики Саха (Якутия) о том, будут ли распространяться льготы по налогообложению на участников программы "Земский работник культуры".
Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше.
Выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры"
29 февраля, 13:50
 
КультураОбществоРоссияДальний ВостокДонбассВладимир Путин
 
 
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