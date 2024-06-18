https://ria.ru/20240618/putin-1953651225.html

Путин пообещал освободить от налогов выплату "Земскому работнику культуры"

Путин пообещал освободить от налогов выплату "Земскому работнику культуры" - РИА Новости, 18.06.2024

Путин пообещал освободить от налогов выплату "Земскому работнику культуры"

Президент РФ Владимир Путин пообещал освободить от налогов выплаты по программе "Земский работник культуры". РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:30

2024-06-18T13:30

2024-06-18T13:30

культура

общество

россия

дальний восток

донбасс

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953648266_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a06b73f0087c78ca55965561638c04f.jpg

ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал освободить от налогов выплаты по программе "Земский работник культуры". "Это сам Бог велел. По врачам приняли решение, по педагогам приняли, аналогичное решение, безусловно, должно быть принято и по работникам культуры. Само собой, обязательно это сделаем", - ответил Путин на вопрос представителя Республики Саха (Якутия) о том, будут ли распространяться льготы по налогообложению на участников программы "Земский работник культуры". Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше. Выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

https://ria.ru/20240229/putin-1930232584.html

россия

дальний восток

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дальний восток, донбасс, владимир путин