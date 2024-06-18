https://ria.ru/20240618/putin-1953650831.html

Путин заявил о дефиците энергомощностей в нескольких регионах ДФО

Путин заявил о дефиците энергомощностей в нескольких регионах ДФО - РИА Новости, 18.06.2024

Путин заявил о дефиците энергомощностей в нескольких регионах ДФО

Дефицит энергомощностей уже наблюдается в ряде регионов Дальнего Востока из-за роста производства и транспортной инфраструктуры, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:29

2024-06-18T13:29

2024-06-18T14:34

экономика

дальний восток

россия

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Дефицит энергомощностей уже наблюдается в ряде регионов Дальнего Востока из-за роста производства и транспортной инфраструктуры, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. "Потребление растет... Это говорит о том, что производство развивается, и транспортная инфраструктура развивается, требующая большая энергии, и промышленные предприятия развиваются", - пояснил глава государства. Он также добавил, что генерирующие мощности нужно будет создавать в первую очередь в энергодефицитных регионах. "Не все регионы в Дальневосточном федеральном округе являются дефицитными, но там, где дефицит, там нужно создавать их", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html

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экономика, дальний восток, россия, владимир путин