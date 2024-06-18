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Путин заявил о дефиците энергомощностей в нескольких регионах ДФО
Путин заявил о дефиците энергомощностей в нескольких регионах ДФО - РИА Новости, 18.06.2024
Путин заявил о дефиците энергомощностей в нескольких регионах ДФО
Дефицит энергомощностей уже наблюдается в ряде регионов Дальнего Востока из-за роста производства и транспортной инфраструктуры, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:29
2024-06-18T13:29
2024-06-18T14:34
экономика
дальний восток
россия
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Дефицит энергомощностей уже наблюдается в ряде регионов Дальнего Востока из-за роста производства и транспортной инфраструктуры, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. "Потребление растет... Это говорит о том, что производство развивается, и транспортная инфраструктура развивается, требующая большая энергии, и промышленные предприятия развиваются", - пояснил глава государства. Он также добавил, что генерирующие мощности нужно будет создавать в первую очередь в энергодефицитных регионах. "Не все регионы в Дальневосточном федеральном округе являются дефицитными, но там, где дефицит, там нужно создавать их", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html
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экономика, дальний восток, россия, владимир путин
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о дефиците энергомощностей в нескольких регионах ДФО
Путин: дефицит энергомощностей наблюдается в ряде регионов Дальнего Востока