https://ria.ru/20240618/putin-1953650404.html

В ДФО создадут новое судостроительное предприятие

В ДФО создадут новое судостроительное предприятие - РИА Новости, 18.06.2024

В ДФО создадут новое судостроительное предприятие

Новое судостроительное предприятие будет создано на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:28

2024-06-18T13:28

2024-06-18T13:28

экономика

дальний восток

россия

владимир путин

объединенная судостроительная корпорация

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Новое судостроительное предприятие будет создано на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин. "У нас активно развивается судостроительный кластер. Сделано в целом немало, но должно быть сделано ещё больше. Мы с руководством Объединенной судостроительной корпорации только что обсуждали, что и где строить. У них есть необходимость создания новых предприятий... Пришли к выводу, что следующее предприятие будем создавать на Дальнем Востоке", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. Он добавил, что для привлечения специалистов нужного уровня необходимо создавать условия. "Мы сохранили ипотеку под 2% и будем держать её в таком виде... И мы ее расширяем, в том числе для участников СВО. Будем создавать привлекательные условия и для других специалистов: врачей, преподавателей, работников культуры. По широкому фронту будем работать и надеюсь, что все планы, о которых мы говорим, будут исполнены", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20240111/putin-1920655843.html

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экономика, дальний восток, россия, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация