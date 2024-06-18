https://ria.ru/20240618/putin-1953650404.html
В ДФО создадут новое судостроительное предприятие
В ДФО создадут новое судостроительное предприятие - РИА Новости, 18.06.2024
В ДФО создадут новое судостроительное предприятие
Новое судостроительное предприятие будет создано на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:28
2024-06-18T13:28
2024-06-18T13:28
экономика
дальний восток
россия
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Новое судостроительное предприятие будет создано на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин. "У нас активно развивается судостроительный кластер. Сделано в целом немало, но должно быть сделано ещё больше. Мы с руководством Объединенной судостроительной корпорации только что обсуждали, что и где строить. У них есть необходимость создания новых предприятий... Пришли к выводу, что следующее предприятие будем создавать на Дальнем Востоке", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. Он добавил, что для привлечения специалистов нужного уровня необходимо создавать условия. "Мы сохранили ипотеку под 2% и будем держать её в таком виде... И мы ее расширяем, в том числе для участников СВО. Будем создавать привлекательные условия и для других специалистов: врачей, преподавателей, работников культуры. По широкому фронту будем работать и надеюсь, что все планы, о которых мы говорим, будут исполнены", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240111/putin-1920655843.html
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экономика, дальний восток, россия, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация
В ДФО создадут новое судостроительное предприятие
Путин: новое судостроительное предприятие будет создано на Дальнем Востоке
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Новое судостроительное предприятие будет создано на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"У нас активно развивается судостроительный кластер. Сделано в целом немало, но должно быть сделано ещё больше. Мы с руководством Объединенной судостроительной корпорации только что обсуждали, что и где строить. У них есть необходимость создания новых предприятий... Пришли к выводу, что следующее предприятие будем создавать на Дальнем Востоке", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
Он добавил, что для привлечения специалистов нужного уровня необходимо создавать условия.
"Мы сохранили ипотеку под 2% и будем держать её в таком виде... И мы ее расширяем, в том числе для участников СВО. Будем создавать привлекательные условия и для других специалистов: врачей, преподавателей, работников культуры. По широкому фронту будем работать и надеюсь, что все планы, о которых мы говорим, будут исполнены", - подчеркнул глава государства.